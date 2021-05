E.Go wil naar Mexico

Het in het Duitse Aken gevestigde E.Go wil in Mexico van start gaan met de verkoop én bouw van kleine, voordelige EV’s. Uitbreiding naar andere landen in de Amerika’s is één van de doelen.

E.Go liet in 2017 voor het eerst van zich horen met de E.Go Life, een kleine, elektrische stadsauto die het elektrische rijden bereikbaar moet maken voor ‘iedereen’. Het plan was om de boel in 2020 ook in Nederland te lanceren, maar E.Go liep door financiële moeilijkheden flinke vertraging op. Het merk presenteerde in 2020 wel de Concept Cross, maar rept nergens over daadwerkelijke geleverde of zelfs maar leverbare auto’s.

Na een forse investeringsronde, met name vanuit Nederland, is E.Go er weer. Het Duitse merk zegt een samenwerking aan te gaan met het Mexicaanse Questum en wil niet alleen de Mexicaanse markt op, maar er ook gaan produceren. Volgens e.Go is het concept van zowel het autootje als diens productieproces bij uitstek geschikt voor de groeiende Mexicaanse markt. Questum, onderdeel van Grupo Quimmco, treedt op als expert van de Mexicaanse markt en kent z’n wegen in de auto-industrie van het land. Op termijn moet E.Go vanuit Mexico ook andere (midden- en Zuid-)Amerikaanse markten gaan bedienen.

Concreter dan dit worden de gecommuniceerde plannen niet, dus wat er uiteindelijk uitkomt en wanneer er daadwerkelijke stappen gezet gaan worden, moet de toekomst uitwijzen.

132 km

De E.Go life wordt op de internationale website van het merk aangeboden voor €14.330, maar dat geeft een sterk vertekend beeld. Zo is in die prijs onder meer een Duitse subsidie van 6 mille verwerkt en is niet duidelijk of de BTW hierin al is meegenomen. Wel weten we dat de laatste editie van de Life beschikt over een accupakket van 21,5 kWh, goed voor een WLTP-bereik van 132 km. De topsnelheid ligt op 130 km/h, dus de Life weet het niveau van een brommobiel wel te ontstijgen. Het stadsautootje is 3,35 meter lang, 1,75 meter breed en 1,59 meter hoog.

Het geheel doet ons een beetje denken aan de Think City, een soortgelijke stadsauto uit de beginperiode van de moderne EV. Met het Noorse Think liep het uiteindelijk niet goed af, maar in Aken ziet men kennelijk nog heil in het concept. In ieder geval in Mexico.