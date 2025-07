Duizenden Citroën-rijders wachten nog op nieuwe airbag

Meer dan 16.000 Citroën-rijders in Nederland wachten nog steeds op een nieuwe airbag. Ze hebben van de fabrikant het advies gekregen niet meer de weg op te gaan om defecte airbags die bij een aanrijding kunnen ontploffen. De levering van nieuwe airbags gaat echter langzaam, waardoor het vervangen waarschijnlijk nog weken duurt.

De terugroepactie geldt in Nederland voor ruim 33.000 Citroëns van de modellen C3 en DS3 met het bouwjaar tussen 2009 en 2019. Citroën-moederbedrijf Stellantis raadde automobilisten eind vorige maand met klem aan om ze te laten staan nadat in Frankrijk een vrouw was overleden aan verwondingen veroorzaakt door een airbag van Takata.

Volgens Stellantis zijn inmiddels ruim 21.000 airbags uitgeleverd aan dealers en reparateurs. Het bedrijf ontkent dat sprake is van leveringsproblemen. "De levering van airbags vindt op dagelijkse basis plaats; het is echter onmogelijk om iedereen tegelijkertijd te bedienen."

BOVAG, de brancheorganisatie van dealers in Nederland, zegt dat tussen de 40 en 50 procent van de wagens is gemaakt. Nog eens bijna een kwart van de gedupeerden heeft al een afspraak met hun dealer gemaakt. "De situatie verschilt sterk van dealer tot dealer. Ze zijn afhankelijk van de levering door Stellantis", laat een woordvoerder weten.

Het grote autodealerconcern Van Mossel krijgt elke dag zo'n 150 airbags binnen. Volgens directeur Eric Berkhof verwachten de Citroën-dealers van het concern, die vooral in Noord-Holland zitten, bij ongeveer 3200 auto's de airbags te vervangen. Dat is bij 1700 al gebeurd. Voor de overige wagens denkt Berkhof nog tweeënhalf tot drie weken nodig te hebben. Gedupeerde automobilisten kunnen bij de dealer ook vervangend vervoer krijgen, voegt hij toe.

"Onze werkplaatscapaciteit is het probleem niet. De arbeidsduur van zo'n vervanging is maar een uur en dit krijgt prioriteit", zegt Berkhof. Hij vindt dat de hele operatie nog best snel gaat. Gedupeerde automobilisten kunnen bij de dealer ook vervangend vervoer krijgen, voegt hij toe. "Dat wordt dan door Stellantis betaald."

BOVAG geeft aan dat er in de branche sowieso wat airbags achter de hand worden gehouden voor noodsituaties. Gedupeerden die binnenkort met de auto op vakantie willen en dus snel een nieuwe airbag nodig hebben, zouden daar volgens de woordvoerder ook aanspraak op kunnen maken.