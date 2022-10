Duitsland wil miljoen openbare laadpunten in 2030

Ook in Duitsland is de EV-transitie in volle gang. Om zoveel mogelijk hindernissen daarvoor weg te nemen, moet er een landelijk dekkend en gebruiksvriendelijk laadnetwerk komen. Dat zegt de Duitse minister van Verkeer, Volker Wissing. Het nieuwe doel: 1 miljoen openbaar toegankelijke laadpunten in 2030.

Volgens verkeersminister Volker Wissing moet laden net als tanken worden: iets dat zijn voorganger net iets meer dan een jaar geleden ook riep. Waar de ambitie toen 'slechts' met tienduizenden laadpunten, enkele honderden miljoenen euro's en 2025 als richtjaar te maken had, gaat Wissing een stap verder. Hij reserveert de komende jaren €6,3 miljard om het openbare laadnetwerk op te waarderen. Dat moet ervoor zorgen dat Duitsland in 2030 1 miljoen openbare laadpunten telt. Momenteel zijn dat er zo'n 70.000.

Op dit moment is 1 op de 5 nieuwe auto's in Duitsland al een volledig elektrische. De verwachting is dat dat aandeel voorlopig alleen meer toe zal nemen. Dat is dan ook de ambitie. Het land wil als belangrijke speler in de auto-industrie een voorbeeldrol aannemen in de transitie naar elektrisch rijden. Een gedegen laadnetwerk moet dat faciliteren. Het plan dat Wissing en de zijnen ervoor opstelden, waarin de focus aanvankelijk ligt op laadpunten bij tankstations en in woonwijken, deed zijn rondes al. Zowel gemeentes, deelstaten als ministerie stemmen met de miljardenbesteding in. Het grootste deel van dat bedrag wordt gebruikt voor de benodigde investeringen in de verzwaring van het energienet.

Blik op Nederland

Ook in Nederland groeit het laadnetwerk snel. Een tijdje geleden bleek al dat Nederland de meeste laadpunten heeft van Europa (zo'n 90.000). Bovendien nam in 2021, dus in één kalenderjaar, het aantal met 30 procent toe. Naar verwachting telt Nederland er rond deze tijd volgend jaar ver boven de 100.000. Dat is echter nog lang niet genoeg: volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zouden het er in 2030 1,7 miljoen moeten zijn. Nog een stuk meer dan Duitsland nu ambieert, dus.

Duitsland bleek in juni de nummer twee van Europa te zijn als het gaat om het aantal laadpunten. Duitsland en Nederland waren toen samen goed voor 48,8 procent van de laadpunten in de EU. Nu kent Duitsland flink meer consumenten, dus zal het absolute aantal EV's er sneller stijgen dan in Nederland. Procentueel is het aandeel van de EV op de automarkt op het moment immers ongeveer gelijk.

Of de nieuwe laadpalenambitie, ondanks de miljardenbedragen, in dat licht wel voldoende is? De Duitsers lijken de opgave in ieder geval eerder te onderschatten dan de Nederlanders, want hier denken sommigen dus dat er wel 1,7 miljoen punten nodig zijn. Al zijn er mogelijk meer belangrijke factoren dan slechts de omvang van het wegennet en het automobilistenbestand om tot zo'n aantal te komen. Qua laadpuntdichtheid per kilometer weg heeft Duitsland ten opzichte van Nederland in ieder geval nog een flinke slag te slaan, al is dat door de lagere bevolkingsdichtheid misschien niet per se nodig. We gaan het ondervinden.