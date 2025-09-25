De Duitse minister van Economische Zaken Katherina Reiche heeft het besluit van de Verenigde Staten om hun importheffingen op Europese auto's en auto-onderdelen te verlagen verwelkomd. Wel waarschuwde ze dat de heffingen "een aanzienlijke last" blijven voor fabrikanten en leveranciers.

De VS hebben woensdag de Amerikaanse importheffingen van 27,5 procent op auto's en auto-onderdelen uit de Europese Unie verlaagd naar 15 procent. De maatregel geldt met terugwerkende kracht sinds 1 augustus. In ruil stemde de EU ermee in om Amerikaanse auto's zonder importheffingen toe te laten.

Reiche zei dat de verlaging betekent dat autofabrikanten betrouwbaarder kunnen plannen, maar wees ook op onder meer toegenomen protectionisme en wereldwijde overcapaciteit. Duitsland moet zijn concurrentievermogen weer terugwinnen, stelde ze. "De huidige situatie maakt een ding duidelijk: Duitsland moet zijn huiswerk doen. De zeeën zijn ruw geworden en we moeten ons schip weer zeewaardig maken."