Duitsland tuigt nieuwe EV-subsidie op

Het afschaffen van een flinke EV-subsidie in Duitsland zorgde in 2023 voor een flinke daling van de EV-verkopen in Europa. Met dat in het achterhoofd is het des te belangrijker dat er een nieuwe aanschafsubsidie voor elektrische auto’s komt in Duitsland.

Verschillende Duitse media, waaronder ons zusje AutoBild, doen een vrij concrete vooruitblik op een nieuwe subsidie die zich kennelijk nog wel in het onofficiële stadium bevindt. De nieuwe subsidie voorziet net als de oude in een tegemoetkoming van duizenden euro’s bij aanschaf van een elektrische auto, maar is wel uitgekleed. De bedragen zijn lager en als de regeling doorgaat zoals voorspeld, richt hij zich ook nog nadrukkelijker op het helpen van lage- en middeninkomens. Dat komt tot uiting in een duidelijke limiet op de nieuwprijs van de aan te schaffen auto en een duidelijke limiet op het jaarinkomen van de aanvrager.

De geruchten stellen dat de subsidie geldt voor auto’s met een netto-adviesprijs van maximaal €45.000, maar ook voor huishoudens met een bruto-inkomen tot maximaal €45.000. Binnen die inkomstencategorie zijn er vermoedelijk maar weinig mensen die een gloednieuwe EV overwegen, maar gelukkig is er ook subsidie voor gebruikte exemplaren. Van subsidie op plug-inhybrides is overigens niet langer sprake, het gaat dus alleen om puur elektrische auto’s.

De subsidie zou kunnen oplopen tot €4.000 per geval en gaat naar verwachting op 1 januari 2026 van start. De Duitse overheid heet er naar verluidt tot 2029 3 miljard euro voor gereserveerd en kijkt ook naar andere oplossing, zoals ‘sociale leaseconstructies’ met een overheidsbijdrage die het maandbedrag behapbaar moet houden. Het doel is steeds hetzelfde: het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken om onderdeel te zijn van de transitie naar elektrisch rijden.