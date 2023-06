'Duitsland: minder openbare laadpalen nodig dan verwacht'

Beleidsmakers in Nederland maar ook de Europese Unie lijken het over één ding eens: er moeten meer publieke laadpalen voor elektrische auto's komen. Het Europees Parlement bekrachtigde eerder dit jaar nog een plan om in de hele EU minstens iedere 60 km snelweg één publieke snellader te hebben. Dat klinkt verstandig, zeker voor elektrisch vakantieverkeer bijvoorbeeld. Het totaal aantal publieke laadpalen in een land is afhankelijk van lokaal beleid en in Duitsland gold sinds vorig jaar het doel om in 2030 een miljoen openbare laadpalen te hebben. Daarop komt het Duitse ministerie van Transport nu alweer terug, meldt Bloomberg.

Het thuis opladen blijkt vele malen populairder dan was verwacht toen het doel werd gesteld. Daarom verwacht men nu dat het doel van 1 miljoen laadpalen te hoog ligt, omdat de kans groot is dat er dan veel laadpalen amper gebruikt gaan worden. Voor iedere publieke laadpaal in Duitsland zijn er nu al tien thuisladers. Een analist van BNEF stelt volgens Bloomberg dat Duitsland in 2030 al genoeg zou hebben aan nog niet eens de helft van het geplande aantal. Dat Duitsland zich aanvankelijk zo heeft 'verrekend', zou te maken hebben met de lobby vanuit de lokale auto-industrie. Die is uiteraard gebaat bij een optimistisch toekomstbeeld voor elektrisch rijden.

Nederlands doel

In Nederland trokken enkele laadpaalexploitanten eerder deze maand nog aan de bel dat er hier juist een tekort aan openbare laadpalen dreigt, al is dat weliswaar een beetje preken voor eigen parochie. Nederland is in de EU nota bene al koploper als het gaat om het aantal laadpalen, maar er moeten er de komende jaren inderdaad nog wel heel wat bij komen om aan de behoefte te kunnen voldoen. De verwachting is immers dat er in 2030 hier 1,9 miljoen elektrische auto's rondrijden en die hebben samen ruim 1,7 miljoen laadpunten nodig, zo raamt de overheid vooralsnog. Van die 1,7 miljoen laadpunten zou het merendeel, bijna 1 miljoen, openbaar of semi-openbaar moeten zijn. Nederland heeft in feite grofweg hetzelfde doel voor ogen als Duitsland. Het is afwachten of onze beleidsmakers een heroverweging maken, naar aanleiding van wat er in Duitsland gebeurt.