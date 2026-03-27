De Duitse Bondsdag heeft een wet aangenomen die de sterke stijging van brandstofprijzen moet beteugelen. Vanaf april mogen tankstations enkel een keer per dag, rond het middaguur, hun prijzen verhogen. Prijzen verlagen mag de hele dag door. Overtredingen kunnen bestraft worden met boetes tot €100.000. De aangenomen wet verscherpt ook de mededingingsregels om transparantie in de brandstofprijzen te bevorderen.

De Duitse regering besloot hiertoe, omdat de brandstofprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Katharine Reiche, minister van Economische Zaken, zei dat ze ook openstaat voor andere maatregelen. Zo stelde ze een tijdelijke verdere verhoging van de reiskostenvergoeding voor en een belastingaftrek voor woon-werkverkeer. Verder overweegt ze een tolverlaging voor vrachtwagens en het verlagen van het btw-tarief bij de pomp.

De regerende sociaaldemocraten willen ook een overwinstbelasting voor energiebedrijven invoeren. Ook denkt de partij aan een prijsplafond bij tankstations.

De dieselkosten stegen in Duitsland in maart met 28 procent, aldus Dirk Engelhardt van de Duitse Vereniging voor Wegvervoer, Logistiek en Afvalbeheer. Veel bedrijven komen hierdoor in de knel. Zo ook afvalverwerkers, waar diesel goed is voor 30 procent van de totale kosten. "Dat betekent dat onze lidbedrijven de vrachtprijzen echt met 8 tot 10 procent moeten verhogen", aldus Engelhardt.

In onderzoek onder het Duitse mkb klaagde meer dan 90 procent van 450 respondenten over de stijging van de energie- en brandstofkosten. Ongeveer een derde meldde dat hun kosten met meer dan 30 procent zijn gestegen, waarvan meer dan de helft aangeeft dat de prijsstijging de bedrijfsvoering zeer kritisch belast.