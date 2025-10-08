Ga naar de inhoud
Duitse industrie gaat door zware tijd, vooral autoproductie loopt terug

Veel banen verdwenen

7
Ford fabriek Keulen
  • Nieuws

De Duitse industrie produceert een stuk minder, zo blijkt uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis over augustus. Vooral de productie van auto's, de grootste industriële tak van Duitsland, liep flink terug.

De Duitse industrie leverde in augustus 4,3 procent minder op dan in juli. Dat is de grootste terugval sinds maart 2022, toen Rusland net Oekraïne was binnengevallen. Duitsland kampt sindsdien met onder meer gestegen energiekosten. De autoproductie kromp zelfs met 18,5 procent ten opzichte van een maand eerder. Dat komt deels door sluitingen van fabrieken in de vakantieperiode. Ook veranderingen in de autoproductie spelen een rol.

Het kan ook meespelen dat Duitsland eerder nog snel auto's exporteerde naar de Verenigde Staten, voordat de hogere importheffing inging. De export kan daardoor in augustus zijn opgedroogd. Duitse toeleveranciers aan de auto-industrie merken dat er minder vraag is. Onderzoeksbureau EY meldde eind augustus dat er in een jaar tijd meer dan 51.000 banen in de Duitse autosector zijn verdwenen.

Bij onder meer Ford en Volkswagen verdwijnen veel banen. De grote autotoeleverancier Bosch schrapte onlangs 13.000 banen in Duitsland. Ook bij andere toeleveranciers, zoals ZF Friedrichshafen en Continental, verloren veel mensen hun baan.

