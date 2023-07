Duitse én Franse merken somber over toekomst en Tesla

Uit zowel Duitse als Franse hoek klinken negatieve geluiden over de toekomst. De overeenkomst tussen de twee verder ongerelateerde gevallen: de concurrentie van Tesla is en blijft een groot probleem.

‘Duitse merken het somberst over de toekomst sinds 2008’, kopt Bloomberg. Die claim is het resultaat van een onderzoek dat de visie op de toekomst van de verschillende automerken meet en weergeeft in een puntenaantal, met min 56,9 punten, zo meldt Bloomberg, is dat puntenaantal nu 10,3 punten lager dan vorige maand. De claim over 2008 klopt nog niet helemaal, maar de algehele stemming in autoland is volgens Bloomberg wel hard op weg naar de mineurstemming die er kennelijk vlak voor de vorige grote crisis ook was. Toen stond het puntenaantal op 67,8.

Als reden voor die sombere blik dragen de automerken een heel scala aan onderwerpen aan. De grote onzekerheid naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne speelt een rol, maar natuurlijk ook de moeite die de Duitsers toch wel hebben om de concurrentie op EV-gebied bij te houden. Bij die concurrentie wordt er dan vooral gekeken naar China, maar ook naar het nog immer oppermachtige Tesla. Eerder werd al duidelijk dat Volkswagen de EV-productie zelfs wat heeft teruggeschroefd, terwijl de Chinese gigant BYD het Duitse Volkswagen in China voor het eerst in 15 jaar van de troon stootte als populairste automerk aldaar. Dat doet pijn.

In Frankrijk komt de teleurstelling niet van alle merken, maar specifiek van Stellantis. De CEO van dat enorme bedrijf, Carlos Tavares, spreekt zijn ongenoegen uit over de manier waarop de Franse regering in mei de spreekwoordelijke rode loper uitrolde voor Tesla-CEO Elon Musk. Musk was toen op bezoek in Frankrijk en sprak daar onder meer met president Emmanuel Macron en minister van Financiën Bruno Le Maire. Dat doet volgens Bloomberg en Automotive News extra pijn, omdat Le Maire en Tavares zelf een heel wat minder warme band hebben. Le Maire vindt het niet leuk dat Stellantis er steeds vaker voor kiest om de productie van auto’s te verplaatsen naar landen waar dat voordeliger is, terwijl Tavares zegt dat dat noodzakelijk is om in deze dure, onzekere tijden geen onnodige risico’s te lopen.