Stellantis-CEO Carlos Tavares krijgt een pittige brief van de Minister-Presidenten van drie Duitse deelstaten. De reden: de zorgwekkende ontwikkelingen rond Opel in die staten, waarover men niet van tevoren zegt te zijn ingelicht.

Het zijn onzekere tijden voor Opel en diens Duitse werknemers. De fabriek in Eisenach gaat tot volgend jaar dicht, diezelfde fabriek en die in Rüsselsheim worden door Stellantis van de hand gedaan en nu dreigt ook het hoofdkantoor in Rüsselsheim te worden uitgekleed. Over de sluiting van de fabriek in Eisenach en de uiteindelijke verkoop van de twee Duitse productiefaciliteiten zeggen de overheden van de betrokken deelstaten (Thüringen en Hessen) niet van tevoren te zijn ingelicht. Dat meldt Reuters. Ook het bestuur van de deelstaat Rijnland-Palts sluit zich aan, aangezien in Kaiserslautern de derde Duitse fabriek van Opel staat.

De premiers van de Duitse deelstaten hebben een brief opgesteld voor Stellantis-CEO Carlos Tavares, waarin hem met klem wordt gevraagd om meer 'open communicatie'. De Minister-Presidenten van Thüringen, Hessen en Rijnland-Palts schrijven volgens Reuters: "U, meneer Tavares, heeft zelf bij het voormalige PSA Group verzekerd dat er open en eerlijke communicatie zou zijn over de toekomst van Opel Duitsland met vertegenwoordigers van staten met Opel-faciliteiten. We wenden ons nu met onze zorgen tot u in deze brief, voordat het vertrouwen verdwijnt door nog meer onverwacht nieuws vanuit Stellantis." De politiek leiders van de deelstaten hopen zo snel mogelijk met Tavares om tafel te kunnen gaan.