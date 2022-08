Duitse 'brandstoftoeristen' in Nederlandse grensstreek

Dit jaar gingen veel Nederlandse 'brandstoftoeristen' even de grens over voor goedkopere brandstof, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Bij de Duitse grens merkt een tankstationhouder dat veel Duitsers nu juist hier in Nederland komen tanken.

Het loonde lange tijd om naar Duitsland of België te gaan voor goedkopere brandstof, maar nu per 1 september de accijnsverlaging in Duitsland teruggedraaid wordt en diesel daar toch al duur is, komen de Duitsers juist hierheen. Dat merkt onder meer tankstationhouder Louis Roeleveld uit Denekamp. Tegenover het AD verklaart hij dat er 'rijen Duitsers' staan die diesel komen tanken. Roeleveld rekent erop dat per 1 september diesel net over de grens zo'n 17 cent duurder is dan bij zijn pomp in Nederland. Nu scheelt het al 11 cent. Per 1 september verwacht hij dan ook nog meer 'brandstoftoeristen' van over de grens.

Na een slechte periode voor de tankstationhouders in de Nederlandse grensstreken is de verwachting dat het bij de Duitse grens door het vervallen van de accijnsverlaging verder gaat aantrekken. Niet alleen qua buitenlandse klanten. Roeleveld: "Zeker, ik verwacht 100 procent dat de Nederlandse klanten straks weer terugkomen.” Het loont dan immers minder snel om de grens over te gaan, voor diesel ben je hier in Nederland dus zelfs nu vaak al goedkoper uit.