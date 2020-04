Duitse autoverkopen storten in door corona

Het is natuurlijk nauwelijks nog nieuws te noemen, maar ook in Duitsland zijn de verkoopcijfers flink onderuitgegaan. Het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) meldt dat er in maart 2020 215.119 nieuwe personenauto’s zijn geregistreerd, 37,7 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Particulieren kochten 34,4 procent minder, terwijl de zakelijke verkopen zelfs met 39,6 procent zijn afgenomen.

Duitsland maakt in z’n verkoopresultaten onderscheid tussen Duitse merken en buitenlandse merken. Alle Duitse merken noteerden in hun thuisland een stevige daling. Bij Mini was die neergang met 20,7 procent het kleinst, terwijl Smart met liefst 84,4 procent hekkensluiter is op dit vlak. Van de importmerken wist Subaru nota bene 1,6 procent meer te verkopen dan vorig jaar. Dit was meteen ook het enige merk dat mag spreken van een toename, de rest opereert tussen de -2,8 procent (Lexus) en -63,2 procent (Alfa Romeo). Let wel: ook een merk als Skoda wordt in Duitsland als buitenlands beschouwd. De Tjechische Volkswagen-tak bleek ook nu het grootste importmerk, gevolgd door Seat en Fiat.

Overigens is er op het gebied van alternatieve aandrijflijnen dan weer goed nieuws te melden. Zo werden er niet alleen meer hybrides verkocht, maar wisten ook de plug-inhybrides en EV’s fors meer kopers te verleiden. De winst voor geëlektrificeerde modellen ging grotendeels ten koste van exemplaren op benzine, die nog altijd goed zijn voor een aandeel van 50 procent. Diesel staat op 2, met 31,6 procent.