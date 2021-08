Duitse automarkt krijgt forse dreun in juli

Met de Duitse autoverkopen ging het niet zo best in juli. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar daalde het totale aantal verkochte personenauto's met 24,9 procent tot 236.393 exemplaren. Het chiptekort is één van de grote boosdoeners.

Door het chiptekort zijn bepaalde modellen nu tijdelijk niet leverbaar vanwege productiestops, waardoor de daling van het aantal nieuwe geregistreerde auto's verder doorzette in de afgelopen maand. Volgens de VDIK, de Duitse belangenvereniging voor autofabrikanten, zien fabrikanten de wachtlijsten ondertussen wel groeien, wat aantoont dat de vraag naar auto's niet bepaald minder is geworden. De daling ten opzichte van juli 2020 komt echter niet alleen door het chiptekort. De VDIK benadrukt tegenover Automotive News dat in juli 2020 de Duitse showrooms net weer open gingen na een tijdelijke sluiting door het coronavirus, waardoor het aantal nieuw geregistreerde auto's toen juist toenam. In het eerste halfjaar van 2021 zijn er in totaal 1.627.282 auto's verkocht in Duitsland, een toename van 6,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

In de maand juli waren er drie merken die wél meer verkochten dan in 2020. Tesla zag de Duitse verkoop volgens data van het Duitse Kraftfahrt Bundesamt met 140,9 procent groeien naar 489 auto's. Relatief gezien is dat een grote toename, maar het marktaandeel stelt met 0,2 procent nog niet heel veel voor. De verkoop van Opel nam met 16 procent toe tot 13.631 auto's en ook Land Rover zag de verkoop met 2,6 procent toenemen tot 870 auto's. De sterkste dalers op de Duitse markt zijn SsangYong (-63,8 procent), Subaru (-50,2 procent) en Renault (-43,3 procent). Van de Duitse merken daalden Mercedes-Benz en Smart het hardste met respectievelijk 37,6 en 30,1 procent. Volkswagen heeft met 21,1 procent het grootste marktaandeel in handen, maar in Wolfsburg zag men de Duitse verkoop in juli desondanks kelderen met 16,6 procent tot 49.808 auto's.