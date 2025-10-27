Ga naar de inhoud
Duitse auto-industrie wil laadplicht voor plug-in hybride rijders

Redding van plug-in?

De Duitse auto-industrie pleit voor een laadplicht voor plug-in hybrides. Daarmee wil de sector voorkomen dat deze voertuigen worden uitgesloten van toekomstige Europese regels die de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor verbieden.

Onder de noemer ‘Red de plug-inhybride’ probeert de industrie de hybride auto te positioneren als een milieuvriendelijk alternatief dat moet worden erkend als emissievrij. Plug-in hybrides, die zowel een verbrandingsmotor als een elektromotor hebben, zijn in Duitsland, Nederland en veel andere Europese landen populair en de verkoopcijfers blijven stijgen. In de praktijk blijkt echter dat veel bestuurders hun auto nauwelijks opladen en vooral op benzine of diesel rijden. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung wil de voorzitter van de Duitse autolobby VDA, Hildegard Müller, dat veranderen. Zij stelt voor om het laden verplicht te maken.

Beperking motorvermogen

Voertuigen zouden zo moeten worden ontworpen dat regelmatig opladen noodzakelijk wordt. Wie zijn auto niet oplaadt en uitsluitend op brandstof rijdt, zou volgens dit voorstel worden beperkt in motorvermogen. "Dergelijke maatregelen stimuleren het elektrische rijden gericht", aldus Müller. Het ziet er niet best uit voor de plug-in hybrides, ondanks hun stijgende populariteit. Uit recent onderzoek van de milieuorganisatie Transport and Environment blijkt namelijk dat de CO₂-uitstoot van plug-in hybrides in de praktijk tot vijf keer hoger ligt dan de officiële cijfers suggereren.

Dat zet druk op de Europese regelgeving: Brussel wil de manier waarop de uitstoot van hybrides wordt berekend aanpassen. Die aanpassing kan grote gevolgen hebben voor de autofabrikanten. Binnen de EU gelden al jaren zogeheten vlootnormen die bepalen hoeveel CO₂ de nieuwe auto’s van een fabrikant gemiddeld mogen uitstoten.

Deze normen worden richting 2035 steeds verder aangescherpt, tot de uitstoot uiteindelijk op nul moet uitkomen. Met de voorgestelde laadplicht hoopt de Duitse autolobby dat dit type auto niet wordt verboden na 2035, maar de vraag is of dat lukt. Het roept bovendien vragen op over controle, privacy en de bewegingsvrijheid van automobilisten.

