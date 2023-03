Duitse auto-industrie bezorgd wegens achterblijvende vraag

Het lijkt erop dat er na een periode waarin de vraag amper bij te benen was, er nu mogelijk een tijd komt waarin er juist minder vraag naar nieuwe auto's is dan fabrikanten zouden willen. Dat is nu althans wel het sentiment in Duitsland, blijkt uit onderzoek van Ifo.

De Duitse auto-industrie is flink bezorgder geworden over de vraag naar nieuwe auto's. Dat bericht Autonews op basis van een onderzoek van het Duitse Ifo Institut. De vertrouwensbarometer van de lokale auto-industrie is in een maand tijd ruim de helft gezakt en volgens de onderzoekers van Ifo heeft dat te maken met de houding van klanten. Inflatie en hoge energieprijzen hebben de beurs van veel potentiële autokopers immers geen goed gedaan en er is nog altijd onzekerheid over wat er komen gaat. "Autofabrikanten zien hun positie nu drastisch slechter in dan een maand geleden," aldus de topman van Ifo.

Veel autofabrikanten, ook in Duitsland, zijn nog bezig met het inhalen van productie vanwege het chiptekort dat de afgelopen paar jaar parten speelde. Vooralsnog is een beetje ruimte in de orderportefeuille in die zin dus wel welkom, maar liever ziet men natuurlijk dat er haast eindeloze vraag is. Dat is alleen zeer zeker niet het geval. Volgens Ifo zullen minder autofabrikanten in de komende maanden hun productiecapaciteit uitbreiden vanwege de vraagonzekerheid.