Duits onderzoek: 'Accijnsverlaging benzine niet geheel doorberekend'

Je vraagt je misschien wel eens af of de accijnsverlagingen wel eerlijk doorberekend worden door oliemaatschappijen in de brandstofprijzen. Uit onderzoek blijkt nu dat dit in Duitsland voor diesel wel het geval is, voor benzine niet helemaal.

De overheid kan de accijns wel verlagen, maar als oliemaatschappijen hierna vervolgens 'stiekem' de prijzen sneller verhogen dan eigenlijk zou moeten, kunnen zij hier een slaatje uit slaan. In Nederland bleek - in ieder geval direct na de accijnsverlaging - dat wantrouwen niet terecht. In Duitsland is vervolgens op 1 juni ook een accijnsverlaging doorgevoerd en nu heeft het Ifo Institut onderzocht of daar ook zo netjes gehandeld is door de oliemaatschappijen. Dat lezen we bij Automobilwoche.

Om dat te onderzoeken, legde men de Duitse brandstofprijzen naast die van Frankrijk, gezien over de periode van half april tot half juni. Wat bleek: per 1 juni was er inderdaad een flinke afwijking van het normale prijsverschil. De prijs van diesel zakte in Duitsland ten opzichte van die in Frankrijk met zo'n 17 cent. Precies het bedrag van de accijnsverlaging. Bij diesel werd de verlaging volgens Ifo dus keurig doorgevoerd. Bij benzine is het een iets ander verhaal. Daar groeide het prijsverschil na de accijnsverlaging slechts met zo'n 30 cent per liter. Dat terwijl de accijnsverlaging toch echt 35 cent per liter was. Hier lijkt dus wel wat aan de strijkstok te blijven hangen bij de oliemaatschappijen.

Vooralsnog lijken de prijsverschillen tussen Frankrijk en Duitsland redelijk gelijk te blijven, dus het lijkt er niet op dat in Duitsland nu toch stiekem wat meer van de verlaging 'afgesnoept wordt' door de oliemaatschappijen. Ifo Institut stelt wel dat de prijsontwikkeling scherp in de gaten gehouden moet worden, om er zeker van te zijn of dit ook echt het geval blijft. "Of de belastingverlaging op termijn ook aan de consument wordt doorberekend, valt nog te bezien."

Overigens is de accijnsverlaging volgens Ifo Institut-voorzitter Clemens Fuest een discutabele maatregel. “Het komt ten goede aan mensen met hogere inkomens en hogere brandstofuitgaven, niet aan mensen met lagere inkomens," stelt Clemens in een verklaring van Ifo Institut. "Daarnaast zorgt het voor verkeerde prikkels: het spoort mensen niet aan om minder benzine en diesel te gaan gebruiken. Om ecologische redenen en om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen, zou precies het tegenovergestelde nodig zijn.”