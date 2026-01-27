Ga naar de inhoud
DS wil voor grotere aantallen gaan met oude bekende

DS Numéro 3

4
DS 3 Performance
Joas van Wingerden

DS heeft niet echt verkoopknallers in huis en dat willen de Fransen graag veranderen. Daarom gaan ze terug naar waarmee het ooit wél best aardig lukte: de DS 3 hatchback.

DS Automobiles is alweer dik elf jaar als zelfstandig merk op weg en hoewel het nooit als een groot volumemerk bedoeld was, zou DS het toch fijn vinden als het wat meer auto's verkoopt. Het grootste succes blijft tot op de dag van vandaag de auto waarmee het ooit begon en dat was in feite nog gewoon een Citroën: de eerste DS 3. Momenteel is er ook nog een DS 3, maar dat is in tegenstelling tot de oer-DS 3 een cross-over. DS wil voor de volgende generatie terug naar de basis.

In gesprek met AutoExpress laat DS-ontwerper Thierry Métroz weten dat er bij DS druk aan een moderne opvolger gewerkt wordt. "Mijn hele team richt zich op de volgende kleine DS. We hebben een volumemodel nodig met een aantrekkelijke prijs en een fantastisch ontwerp", aldus de Fransman. Daarbij belooft hij alvast dat het een heel opvallende auto wordt, wel weer gewoon een hatchback zoals de eerste DS 3. Hij moet een mix van sportiviteit en comfort bieden en op de STLA Small-basis komen. Het wordt dan dus logischerwijs een direct zustermodel van de volgende generatie Peugeot 208 en Opel Corsa. De onthulling ligt nog zomaar twee jaar voor ons.

DS 3 Performance

De eerste generatie DS 3.

DS 3 in Nederland

Tot op de dag van vandaag is de DS 3 de best verkochte DS in ons land, met de huidige generatie meegerekend. 4.127 stuks werden ervan verkocht, tegenover 1.830 van nummer 2; de DS 7. Ruwweg 3.000 van de hier verkochte DS 3's waren van de eerste generatie. Nog eens krap 14.000 exemplaren werden nog als Citroën DS 3 verkocht.

4 Bekijk reacties

Lezersreacties (4)

