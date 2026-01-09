Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

DS terug naar sportieve roots met DS N°4 Taylor Made

DS N4 Taylor Made
Jan Lemkes

De (Citroën) DS3 was in 2010 een verrassend sportieve Mini-concurrent, maar als merk richt DS zich als geen ander op comfort en luxe. Die focus wordt nu even verlegd, want de in Brussel gepresenteerde DS N°4 Taylor Made ademt sportiviteit.

“De rode DS kleeft aan het asfalt. Daarvoor betaal je ook een prijs: het comfort is ook minder. Op slecht wegdek stuiter je nog net niet uit de kuipstoelen en omdat adaptieve dempers geen optie zijn, leer je de diepere gaten al snel gewoon te ontwijken.” Anno 2025 is het bijna ondenkbaar dat we zoiets over een DS zouden schrijven, maar in 2016 deden we het gewoon toen we met de DS 3 THP 208 Performance reden. Die DS3 was de gefacelifte versie van de auto die zijn leven begon als Citroën DS3, en ook het model waarmee DS eerst als label en later als merk werd gelanceerd. Na die eerste en dus nogal sportieve hatchback richtte dat merk zich in de traditie van de Citroën DS volledig op comfort. Sportiviteit beperkt zich bij DS louter tot uiterlijkheden als zwarte grilles en grote wielen, want qua rijden zijn DS-en juist erg zacht en vergevingsgezind.

DS No4

De reguliere DS No4

In Brussel leren we echter dat DS nog weet wat sportiviteit is. De DS N°4 Taylor Made is een stevig verlaagde DS N°4 met gigantische gesloten wielen en een brute bodykit met enorme wielkastverbreders die in de carrosserie zijn geïntegreerd. De voorbumper lijkt de grille op te slokken en bevat een hekwerk met kleine koelgaatjes, maar een des te groter N°4-logo. Uit onder meer de koplampen, achterlichten en buitenspiegels blijkt dat het hier om een concept-car gaat, hoewel de basis toch echt wordt gevormd door de DS N°4 die nu ‘gewoon’ in de showroom staat. De DS N°4 Taylor Made is wellicht een voorbode van een sportieve versie van die auto. Dat zou prima passen bij wat Stellantis momenteel in andere segmenten doet, want van de kleinere elektrische modellen kennen we inmiddels ook een hele reeks echte sportievelingen. Die Abarth 600e, Lancia Ypsilon HF, Peugeot 208 GTi en Alfa Romeo Junior Veloce zouden er dus zomaar een reeks grotere broertjes bij kunnen krijgen, hoewel daar concreet nog niets over te zeggen valt en deze bijzondere DS formeel niets meer dan een 'designoefening' is.

DS N4 Taylor Made

Plaats een reactie
DS DS N°4 Elektrische Auto Supercars & Sportscars

PRIVATE LEASE DS N°4

INFO

Lees ook

Nieuws
DS Performance line

DS 3 en N°4 overgoten met een Formule E-sausje

DS No4

Test: DS N°4 - Rijdt erg comfortabel, misschien wel iets te

Nieuws
DS N°4

Prijzen elektrische én plug-in hybride DS N°4

Nieuws
KIa

Dit zijn de sportieve Kia EV3 GT, EV4 GT én EV5 GT

Kia EV2

Kia EV2: tot 450 kilometer bereik voor kleine goedkope broer van de EV3

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.