De DS Numéro 7 is een slagje kleiner dan de DS Numéro 8, maar heeft vergelijkbare techniek aan boord en een wat praktischere vorm als je 'm vol wil pakken. Hij is ook een flinke duit goedkoper, zo blijkt nu.

De DS Numéro 8 is het vlaggenschip van DS en niet geheel verrassend blijft hij ook duidelijk bovenaan de prijslijst staan. De iets compactere DS Numéro 7 is namelijk een flinke slag goedkoper, zo weten we nu. Het begint namelijk voor de volledig elektrische DS Numéro 7 E-Tense bij exact €47.000 en dat is acht mille goedkoper dan de DS Numéro 8 met dezelfde krachtbron. We hebben het dan over de 230 pk sterke volledig elektrische versie, met een 73,7-kWh accu en 543 km rijbereik. Het prijsgat wordt overigens wel iets kleiner als we het uitrustingsniveau gelijktrekken, want de basisprijs geldt voor de N°7-uitvoering, waar het bij de DS Numèro 8 begint bij de Pallas. Het verschil tussen beide auto's met deze aandrijflijn en uitgevoerd als Pallas, bedraagt €5.600.

Wil je de DS Numéro 7 E-Tense met 245 pk en het grotere 97,2-kWh accupakket, dan ben je minstens €50.700 kwijt en heb je maar liefst 739 km rijbereik. Wil je deze Long Range-versie met 350 pk en AWD? Die kost minstens €62.700. Die is wel meteen uitgevoerd als Étoile, waar de eerder genoemde versies allemaal de N°7 geheten standaarduitvoering zijn. Standaard heeft de DS Numéro 7 19-inch lichtmetalen wielen, keyless entry en start, parkeersensoren achter met achteruitrijcamera en een touchscreen van 16 inch met draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Maar wacht even, de DS Numèro 7 is er toch ook met brandstofkracht? Dat klopt. Hij is er als 145 pk sterke hybride, met de bekende 1.2 driepitter als krachtbron in samenwerking met een 28-pk elektromotor in de zestraps automaat met dubbele koppeling. Die kost minstens €46.400.

Prijzen DS Numèro 7 - Mei 2026