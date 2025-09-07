DS N°7 vervult iets andere rol dan de DS 7 - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De DS 7 was bij zijn onthulling in februari 2017 het eerste model van het Franse premiummerk dat vanaf het begin de merknaam DS droeg. Diezelfde auto bestaat nog steeds, en daarmee is een wonderlijke situatie ontstaan binnen het aanbod van moederbedrijf Stellantis. Geen nood: dat wordt rechtgezet.

Eindelijk op STLA Medium-platform

Tot 700 km actieradius

Niet langer de top-SUV

Wie als autobouwer zowel volumemerken als premiummerken voert, heeft van nature doorgaans de neiging om innovaties en vernieuwingen via de premiummerken bij de meer alledaagse merken te laten eindigen. Premiumklanten betalen immers premiumprijzen, en dan mag je ook het nieuwste van het nieuwste verwachten.

Bij Stellantis is dat niet altijd het geval. Het nieuwe STLA Medium-platform kwam via de Peugeot 3008 voor het eerst in de showrooms terecht en is inmiddels ook bij Opel te vinden. DS heeft met de N°8 inmiddels weliswaar ook zijn eerste auto op deze basis gepresenteerd, maar volgde pas na de anderen. Nu zelfs de Citroën C5 Aircross is vervangen door een geheel nieuwe generatie, is de nog altijd bestaande DS 7 nota bene de allerlaatste C-SUV op het oude EMP2-platform.

De omgekeerde wereld, maar DS maakt het goed als er straks een geheel nieuwe DS 7 arriveert. Die auto zal dan in navolging van de DS N°8 ‘DS N°7’ heten, overigens tot teleurstelling van iedere autojournalist die deze naam uit een toetsenbord moet zien te wringen. De tot voor kort grootste DS-SUV verandert daarmee voor de tweede keer van naam, want eerder werd al de toevoeging ‘Crossback’ geschrapt.

Ledpatronen

De nieuwe DS N°7 is al eens in gecamoufleerde vorm gespot, dus onze tekenaar had een goede basis. De auto behoudt zijn vrij traditionele SUV-vorm en is daarmee duidelijk anders dan de N°8, die een veel langgerektere en liftback-achtige koets heeft. De achterruit is vrij laag en breed en gaat schuil onder een forse dakspoiler, die ongetwijfeld op aerodynamisch vlak een kleine bijdrage levert. De achterste kentekenplaat krijgt een plekje in de bumper, net een verdieping lager dan bij de huidige DS 7. De achterlichten zijn ver naar beneden doorgetrokken en maken de N°7 ook in het donker lekker herkenbaar, wat voorwaar geen sinecure is in de huidige zee aan opvallende ledpatronen.

Platte, priemende koplampen met fraai binnenwerk onderscheiden de auto aan de voorzijde van ‘mindere’ alternatieven, ook hier geholpen door opvallende led-uitlopers. De flanken worden opgesierd door deurgrepen die automatisch uit de auto klappen als de sleutel in de buurt komt. Vooraan althans, want de achterste deurgrepen zijn keurig in de raamstijl verstopt.

Active Scan

Het interieur van de N°7 is nog in nevelen gehuld, maar toch iets om naar uit te kijken. Met de N°8 heeft DS immers laten zien dat het hier nog wat buitenissiger te werk gaat dan voorheen, en diezelfde stijl verwachten we ook in de N°7 terug te zien. In technisch opzicht zal het onderscheid tussen deze DS en de auto’s van Peugeot, Opel en Citroën vooral komen van het onderstel, dat bij de DS anders is afgesteld en optioneel is voorzien van Active Scan-technologie. Dat ‘scant’ het wegdek voor de auto en past de demping daar vervolgens op aan, wat in de praktijk tot nu toe overigens met wisselend succes werkt.

De aandrijflijnen kennen we in principe al van de bestaande auto’s op dit platform, al is het nog even de vraag welke bouwstenen DS gebruikt voor de N°7. De N°8 is er tot op heden bijvoorbeeld alleen als EV en DS heeft beloofd alleen nog elektrische nieuwe modellen te introduceren, terwijl je bij Peugeot, Opel en Citroën ook mild-hybrids en PHEV’s kunt krijgen. Bij die modellen heeft de elektrische versie met vierwielaandrijving bovendien de ‘kleine’ accu met 73,7 kWh, terwijl de DS N°8 vierwielaandrijving kan combineert met 97,2 kWh. Die riante accucapaciteit verwachten we in ieder geval in combinatie met voorwielaandrijving bij de DS N°7, wat dat een actieradius van zo’n 700 kilometer zal opleveren.

Sportiviteit is als vanouds geen speerpunt voor DS, dus het relatief beperkte piekvermogen van 230 pk zal voor de meeste kopers geen bezwaar zijn. In deze N°7 gaat het om de uitstraling, om comfort en om net even anders zijn dan de rest, en dat dan in een auto die straks weer helemaal bij de tijd is.