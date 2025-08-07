De DS 7 is met afstand het oudste model van DS dat je nu kunt kopen. Dat is hij niet lang meer. De DS N°7 staat te trappelen om hem op te volgen. Met bekende techniek, maar wel met een nieuwe naam.

In 2017 was de DS 7 Crossback de eerste auto van DS die zijn leven niet startte als Citroën. De aan de toen actuele Peugeot 3008, Opel Grandland en Citroën C5 Aircross gelieerde SUV ging drie jaar geleden onder het mes en verloor toen het Crossback-deel van zijn naam. De vanaf dat moment simpelweg DS 7 geheten SUV staat op het punt wéér een naamswijziging te ondergaan. Geheel in lijn met de vernieuwde en nu DS N°4 geheten DS 4 en de fonkelnieuwe DS N°8, gaat de opvolger van de DS 7 zeer waarschijnlijk DS N°7 heten. Het is die N°7 die we je nu voor het eerst kunnen laten zien.

Hoewel DS zijn best heeft gedaan het ontwerp van de DS 7 zo actueel mogelijk te houden, beginnen de jaren voor het model te tellen. De DS N°7 en de kakelverse DS N°4 dragen een scherper getekende verpakking, compleet met haakse hoeken en strakke led-verlichting. Net als dat tweetal krijgt ook de DS N°7 een koets die is gelardeerd met designelementen van de DS Aero Lounge Concept van 2020. Sterker nog: dat studiemodel lijkt als blauwdruk te dienen voor de nieuwe SUV.

Hoewel het camouflagewerk dat op het prototype op deze foto's veel details verhullen, zien we in grote lijnen al veel van de nieuwe DS N°7. In zekere zin hoef je enkel de V-vormige led-uitlopers onder de koplampen erbij te denken en je ziet met welk smoelwerk de N°7 de komende jaren de automarkt zal aanzien. Net als de DS N°8 en de N°4 krijgt de DS N°7 in de C-stijlen verborgen handgrepen van de achterportieren. Verder valt op dat de nieuwe SUV een meer gestrekt lijkt en waarschijnlijk ook groter is dan de DS 7 die hij vervangt.

Net als de DS 7 een technisch zustermodel was van de toen actuele Peugeot 3008, 5008, Opel Grandland en Citroën C5 Aircross, wordt de DS N°7 dat van de huidige generaties van die SUV's. Dat betekent dat je onder de DS N°7 het STLA Medium-platform aantreft. Die basis is geschikt voor mild-hybride, plug-in hybride én volledig elektrische aandrijflijnen. Reken onder meer op elektrische varianten met een elektrisch bereik van zo'n 700 kilometer.