DS breekt belofte met bijzonder futuristisch interieur

DS-ontwerper Thierry Métroz kwam een jaar geleden met de opvallende uitspraak dat het doel van DS is om alle schermen op den duur uit zijn interieurs te bannen. "Dat zorgt voor een flinke uitdaging, want we moeten natuurlijk op de één of andere manier wel de bestuurder van informatie voorzien," zo verklaarde hij destijds. Dat is in elk geval nog niet gelukt bij de hier getoonde nieuwe ontwerpstudie, die de bijzondere naam M.i. 21 Manifesto draagt. In dit 'DS-interieur van het jaar 2030' treffen we namelijk zeer zeker nog schermen.

'Innovatieve projectie'

Toch blijken het niet helemaal loze woorden geweest te zijn. In het forse en licht gebogen paneel over de hele breedte van het dashboard lijk je weliswaar een immens scherm te zien, maar dat is het volgens DS niet. Het gaat om een paneel waarop 'op innovatieve wijze' een projectie te zien is. Het is dus geen scherm pur sang.

Als de projectie uitgezet wordt, blijft er volgens DS een sierlijk paneel over dat een doorkijkje geeft naar de 'materialen die erachter zitten'. DS herhaalt hierbij nog maar eens zijn anti-schermenhouding: "De race om het grootste scherm of het grootste aantal schermen is een sterke trend bij alle fabrikanten, maar eenmaal uitgeschakeld hebben deze schermen geen echte esthetische waarde. Het idee is om technologie te vinden die de verwachte informatie geeft zonder in te boeten aan kwaliteit en zintuiglijke aantrekkingskracht." Wat DS laat zien bij de M.i. 21 Manifesto is zo'n mogelijke oplossing.

Nog drie schermen

Zoals gezegd ontkomt echter DS ook niet aan het toevoegen van wat conventionelere aanraakgevoelige schermen om zaken te bedienen en om informatie op te tonen. Zo zitten in de uiterste hoeken van het dashboard aan weerskanten schermen die het beeld van de digitale zijspiegel tonen, maar zo te zien ook nog de mogelijkheid bieden om met de hand zaken als de klimaatregeling op te roepen en aan te passen. Verder laat de boel zich vooral met de stem bedienen of met het uit de middenarmsteun stekende glazen paneel.

Waar is dan dat derde scherm? Nou, in het bijzondere stuurwiel zit een digitaal instrumentarium. Dat draait dus mee, in bochten is het aflezen ervan wellicht dan een beetje een uitdaging. Ook bijzonder is het rijtje aanraakgevoelige toetsen links van de bestuurder voor de bediening van de ramen en de deurvergrendeling.

DS benadrukt dat het hier om een manifest gaat en niet om het interieur van een conceptcar. Dat betekent echter allerminst dat onderdelen hiervan niet in toekomstige productiemodellen kunnen terugkeren. De toon is in elk geval alvast gezet voor de toekomst van DS-interieurs.