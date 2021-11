DS 7 Crossback verlengd voor Macron

Je zou denken dat Macron zijn DS 7 Crossback, een middelgrote SUV, zodra dat kan zou inruilen op een DS 9. Als we toch één voor de hand liggende klant voor die auto zouden mogen noemen … Het loopt echter anders, want Macron krijgt gewoon weer een DS 7 Crossback voorgeschoteld.

Hoewel, ‘gewoon’. De DS in kwestie is verre van standaard. Waar de eerdere ‘Présidentiel’ zich onderscheidde met een groot open dak, pronkt de nieuwe ‘Élysée’ met een extra lange wielbasis en dus dito koets. In totaal komt er 20 centimeter bij ter hoogte van de B-stijl, waarmee de auto nu ineens 4,79 centimeter lang is en een wielbasis heeft van 2,94 meter. Bovendien is de DS bepantserd, zoals te zien is aan de extra dikke zwarte rand rondom de zijruiten. Om het geheel nog een beetje vooruit te laten komen, is gekozen voor de top-aandrijflijn: het is een E-Tense plug-in hybride met 300 pk.

De extra lengte zit uiteraard helemaal in het achterportier, resulterend in een extra grote toegang. Die leidt tot een passagierscompartiment met twee aparte zitplaatsen in plaats van een achterbank. Ook zijn er allerlei extra usb-poorten en andere voorzieningen aangebracht, zodat de Franse president onderweg lekker kan werken.

Aan de buitenkant spotten we blauw/rode knipperlichten, vlaggenstokhouders, een speciale antenne en speciale 20-inch wielen. De lak lijkt zwart, maar is diep-donkerblauw. Wel moet ons nog van het hart dat het met de smaak van Macron wel bergafwaarts lijkt te gaan. Waar de eerdere presidentiële DS nog rijkelijk was voorzien van toepasselijk chroom, krijgt de nieuwe louter zwarte accenten en zelfs ook zwarte wielen mee. Het eindresultaat oogt wat ons betreft dan ook eerder als het verzinsel van een leaserijder die liever een Audi had gekozen, dan als een echte presidentiële limousine. Maar wie zijn wij …