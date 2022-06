DS 7 is vernieuwde DS 7 Crossback

Alleen plug-in hybride

Naamswijziging

Lekker dikke DS-Performance-versie

De DS 7 Crossback werd op de valreep van 2017 gepresenteerd en was toen de eerste DS die volledig als DS was bedoeld. Eerdere modellen van het in 2014 tot leven geroepen chique submerk van Citroën waren namelijk in feite anders gelabelde Citroëns. Zo niet de DS 7 Crossback, die in het premium C-crossover-segment met name luxe Duitsers als de Audi Q3 het vuur na aan de schenen moest gaan leggen. Of dat helemaal gelukt is, wagen we te betwijfelen; in ons land werden er sinds de lancering iets meer dan duizend verkocht. Maar goed, daardoor heb je wel wat bijzonders voor de deur staan en dat heeft zo zijn charme. En je bevindt je in goed gezelschap, want bij de familie Macron staat ook een DS Crossback onder de carport, zij het dan in verlengde vorm.

Volledig nieuw front

Op de motorkap en spatborden na is de voorkant volledig nieuw. De grille werd groter, de koplampen platter, de 'wings' daaronder forser en, wat het meest in het oog springt, de dagrijverlichting werd geïnspireerd op een sluier. Dat klinkt niet alleen zweverig, zo heet het ook (Light Veils) en ziet het er ook uit. Verticale, vloeiende lijnen in transpariant polycarbonaat dan vanaf de binnenkant gelakt is en het front breder moet doen lijken. We vermoeden dat de Chinese tak van DS hierin de hand heeft gehad, maar geef DS eens ongelijk: China is een belangrijke markt voor dit model en het model wordt er zelfs geproduceerd. Niet de onze overigens, die rollen in het Franse Mulhouse van de band.

De koplampen zijn matrix-led, waarmee de lichtbundel steeds aan de omstandigheden wordt aangepast. Ook achterop vinden led-technologie in mooie 3D-armaturen die net als de koplampen platter zijn dan bij het uitlopende model. De achterklep heeft een meer geprononceerde rand onder de achterruit, een paar vouwen en op de plek waar voorheen Crossback stond, prijkt nu DS Automobiles. Dat is niet alleen show, want de toevoeging Crossback vervalt ook echt. Immers, zo redeneert DS, de 7 is er alleen in deze koetsvorm, dus waarom zou je hem nog langer als zodanig benoemen?

Interieur

Vanbinnen krijg je nog steeds dat bijzondere interieur, met tal van bijzondere vormen en lijnen. Nieuw is het DS Iris infotainmentsysteem, dat eerder debuteerde op de DS 4. Verder zijn de stoelen verbeterd met dichtere schuimvulling, waardoor ze steviger zijn en dat ook langer zouden moeten blijven. Ver natuurlijk veel nieuwe materialen en kleuren. Het leer komt van koeien die nimmer in de buurt kwamen van prikkeldraad, iets waarvoor je in het verleden moest aankloppen bij merken als Rolls-Royce. Opmerkelijk dat DS zo rijkelijk blijft strooien met het echte spul, in tijden waar steeds meer merken overstappen op imitatieleer, Sterker nog, DS is zelfs aan het experimenten met vissenhuid, vertelt een dame van de interieurontwikkeling ons tijdens ons bezoek aan het designcentrum bij Parijs. Ook dat lijkt haaks te staan op de trend materialen te maken van uit de zee opgevist plastic. Blijkbaar verkiezen Fransen vissoep boven plasticsoep. De nieuwe DS 7 is uiteraard rijk uitgerust met ADAS. Zo kan hij semi-automatisch op niveau 2 sturen. Opmerkelijk daarbij is dat hij niet per definitie het midden van de rijbaan aanhoudt. Als jij om wat voor reden ook de gewoonte hebt om enigszins tegen de linker- of juist rechterstreep aan te rijden, zal de auto je daar in volgen zodra je het stuur aan hem overdraagt. Verder is er herkenning van voetgangers, fietsers en dieren en vermoeidheidsherkenning, die tevens in de gaten houdt dat jij niet met je mobiel rommelt tijdens het rijden.

Alleen PHEV

DS heeft een diesel op stapel staan, maar die komt waarschijnlijk niet naar Nederland. De andere drie uitvoeringen zijn alle plug-in hybride. De belangrijkste voor onze markt wordt de DS 7 E-Tense 225. Die heeft een benzinemotor met 180 pk op de vooras, waar een elektromotor aan is gekoppeld waardoor het systeemvermogen 225 pk bedraagt, dat via een achttraps automaat naar de voorwielen gaat. Een trede hoger staat de DS 7 E-Tense 4x4 300, met 200 pk benzine op de vooras, eveneens geholpen door een elektromotor. Bovendien zit op de achteras een tweede elektromotor, waarmee hij dus vierwielaangedreven is en een systeemvermogen van 300 pk levert. Neusje van de zalm is de DS 7 E-Tense 4x4 360. Die heeft in beginsel dezelfde aandrijflijn, alleen hebben de snelle jongens van DS Performance er aan geknutseld, zodat het geheel piekt op 360 pk. De achterste motor is niet, zoals in de 300, een prise direct. Deze krachtbron is via een reducteur aan de achterwielen gekoppeld. Waar de 300 bij 135 km/h de achterste elektromotor uitschakelt, kan deze in de 360 middels die reducteur ook op hoge snelheden blijven meewerken. De 360 topt bij 235 km/h en sprint in 5,6 seconden naar de honderd. Zowel de 300 als de 360 heeft standaard de achttraps automaat.

Behalve de aandrijflijn heeft DS Performance zich ook tegen de rest van de auto aan bemoeid. Zo heeft hij 21-inch wielen, waar de meer bescheiden uitvoeringen het met 18 tot 20 inch moeten stellen. Het onderstel is 15 mm verlaagd, dempers en veren zijn steviger en de adaptieve dempers worden op onverwachte hobbels voorbereid door een camera die het wegdek scant. Dat zagen we eerder in de Mercedes-Benz S-klasse, maar in het C-segment kunnen we ons dit niet heugen. De 360 heeft het standaard, op de andere varianten is het een optie.

De 360 haalt volledig elektrisch 57 km volgens WLTP, de andere twee 65 km. Opladen aan de 7,4 kW duurt van leeg tot vol zo'n twee uur. De nieuwe DS 7 is vanaf augustus te bestellen, dus tegen die tijd weten we ook wat hij gaat kosten. Rond oktober verschijnt hij daadwerkelijk in de Nederlandse showrooms.