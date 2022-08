DS 7 (Crossback) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De DS 7 Crossback was in 2017 de eerste DS die zijn leven niet als Citroën begon. Recent kreeg deze vaandeldrager een nieuwe neus, en verloor hij de toevoeging ‘Crossback’.

Hoewel we er inmiddels een beetje aan zijn gewend, zal het merk DS altijd voer voor discussie blijven voor autoliefhebbers. Het premiummerk van – toen nog – PSA ontleent zijn magische tweelettercombinatie immers aan de Citroën DS, die om die reden achteraf op allerlei plekken uit de officiële Citroën-geschiedenis is gewist. De manier waarop het merk werd gelanceerd, deed ook wat stof opwaaien. Eerst kregen we de DS 3, DS 4 en DS 5 onder de merknaam Citroën voorgeschoteld, maar bij facelifts verloor dit drietal die merknaam en het bijbehorende logo. De DS 7 Crossback, waarover het vandaag gaat, is dan ook de eerste auto van het merk DS die nooit als Citroën werd gevoerd.

Zo rigoureus als die eerdere overgangen van Citroën naar DS was de recente facelift van de DS 7 dan ook niet, maar toch valt er genoeg te ontdekken. De indeling van de neus is bij uitstek geschikt voor een facelift, omdat er tussen motorkap en grille een los paneel zit. Dat kleinere exemplaar kon bij de update dus zonder al te veel moeite worden aangepast, met als gevolg dat de koplampen nu net iets meer in een V-vorm tegenover elkaar staan. De grille begint dus wat lager en is ook anders van vorm, breder en scherper.

De ‘DS Wings’, zoals DS de dikke ornamenten aan weerszijden van die grille noemt, beperken zich nu tot de koplampen. Die zijn net wat platter en eveneens scherper van vorm. Jammer is dat de draaiende elementen in die lampen, een opvallende eigenschap van de DS 7 Crossback, op de nieuwe versie ontbreken. De enorme waterval aan ledverlichting die hieronder dienstdoet als dagrijlicht, is nieuw. Eerder zat hier weliswaar een vergelijkbare unit, maar toch met een andere en veel meer afgeronde vorm. De losse mistlampen zijn verdwenen en de koelopening onder de eigenlijke grille, die trouwens ook een andere invulling heeft, sluit beter aan bij de rest van het front.

Van opzij valt op dat de nieuwe DS 7 wat opgeruimder oogt, vooral vanwege het onbtbreken van het sierelement onderaan de voordeur. Ook aan de achterkant zien we meer scherpe vouwen en rechte hoeken, dit om de '7' beter aan te laten sluiten bij recentere modellen van DS. Zo zijn de lijnen tussen achterruit en achterlichten nieuw, net als de scherpe vouw direct boven de kentekenplaatuitsparing. De achterlichten behouden hun opmerkelijke indeling, maar zijn wel wat gegroeid. Uiteraard ontbreekt de naam ‘Crossback’, die eerder breed stond uitgesmeerd in een chroomstrip tussen de achterlichten. Hier staat nu ‘DS Automobiles’, zodat daarover in ieder geval geen misverstand kan bestaan.