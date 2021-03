DS 4 La Première is afgeladen introductieversie

De inkt van de brochure van de nieuwe DS 4 en DS 4 Cross is nog niet droog of DS komt al met een speciale introductieversie. De DS 4 La Première is een met Franse verwennerij volgestopte introductieversie die in het vierde kwartaal van dit jaar bij de DS Stores staat. Nederlandse prijzen zijn er nog niet.

Begin februari stelde DS de geheel nieuwe DS 4 voor. De nieuwe DS 4 kreeg direct gezelschap van een met subtiele cross-overdetails aangeklede Cross-broertje. In het vierde kwartaal komt de DS 4 al naar Nederland en wel in een speciale introductievariant die DS die luistert naar de naam: La Première.

De DS 4 La Première wordt leverbaar in de kleuren Gloss Grey en Crystal Pearl, compleet met een in het zwart uitgevoerd dak. Ook de grille en de zogeheten DS Wings , het verbindingselement tussen grille en koplampen, zijn in het zwart uitgevoerd. De speciale introductieversie staat op 19-inch lichtmetalen die - je raadt het al - ook in het zwart zijn uitgevoerd. Op de motorkap prijkt een speciaal '1'-logo dat aangeeft dat je met de La Première te maken hebt.

Zoals het een introductieuitvoering betaamt zit de DS 4 La Première riant in zijn spullen. De deurpanelen, stoelen, de middenarmsteun en de complete middentunnel zijn met Criollo Brown-kleurig nappaleer bekleed. De voorstoelen, met wat DS een 'horlogebandstructuur noemt' zijn elektrisch verstelbaar en zijn niet alleen verwarmbaar en te ventileren, maar hebben ook een massagefunctie. Ook het stuurwiel is met bruin leer bekleed. Het dashboard en de deurpanelen worden verder afgewerkt met bruin essenhout. Ook de panelen van de achterportieren.

De DS 4 La Première krijgt standaard het nieuwe uitgebreide head-updisplay dat de informatie over een afstand van 21-inch in de breedte voor de bestuurder projecteert. Ook is het 10-inch grote infotainmentsysteem, DS Iris System geheten, standaard. DS Active Scan Suspension, dat we kennen van onder meer de DS 7 Crossback, maakt ook deel uit van het La Première-feestje. Hetzelfde geldt voor een elektrisch te openen achterklep. Wat veiligheidsvoorzieningen pakt DS eveneens aardig uit. DS Matrix led-koplampen zijn standaard, hetzelfde geldt voor DS Drive Assist waarmee de DS 4 semi-autonoom (niveau 2) zijn gang kan gaan. Een 360-graden-camera is ook van de partij.

Een Nederlandse vanafprijs van de DS 4 La Première is er nog niet. Die volgt in de aanloop naar de Nederlandse marktintroductie in het vierde kwartaal van dit jaar. Wel weten we dat de DS 4 La Première alleen komt als E-Tense 225. De E-Tense 225 is de 225 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn waarmee de DS 4 een elektrische actieradius van 50 kilometer moet kunnen halen.

Hier lees je meer over de nieuwe DS 4 en DS 4 Crossback.