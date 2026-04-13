DS 3 nog meer voor de fijnproever

De DS 3 is één van de zeldzaamste nieuwe auto's van ons land, met slechts 52 verkochte exemplaren in Nederland vorig jaar. Dit jaar zijn er volgens onze gegevens pas vier nieuw op Nederlands kenteken gegaan. Om de DS 3 een steuntje in de rug te geven, is er nu een Limited Edition van de partij, maar die is nog wat meer voor de fijnproever dan de DS 3 van zichzelf al is. Deze voluit Limited Edition Maison Sarah Lavoine geheten uitvoering is een speciaal aangeklede DS met een knipoog naar het gelijknamige Parijse meubelhuis.

Deze DS 3 onderscheidt zich onder meer van de reguliere DS 3 met blauwe en crème accenten op het dak, de C-stijl en achterklep. In het interieur is er Alcantara-bekleding en komt (net als op het dak van de auto) het logo van Maison Sarah Lavoine terug. Ook speciaal voor deze uitvoering is de groene lakkleur Emerald Green. Overigens kun je 'm ook krijgen in Perla Nera Black, Lazurite Blue en Crystal Pearl. Er is altijd een contrasterende dakkleur bij. Je kunt de speciale uitvoering zowel op de hybride als elektrische DS 3 krijgen. Prijzen zijn er nog niet.