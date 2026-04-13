Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

DS 3 nog meer voor de fijnproever

Limited Edition

DS 3 Limited Edition
Joas van Wingerden
0

De DS 3 is al een beetje voor de fijnproever en daar doet een speciale editie nog een schepje bovenop.

De DS 3 is één van de zeldzaamste nieuwe auto's van ons land, met slechts 52 verkochte exemplaren in Nederland vorig jaar. Dit jaar zijn er volgens onze gegevens pas vier nieuw op Nederlands kenteken gegaan. Om de DS 3 een steuntje in de rug te geven, is er nu een Limited Edition van de partij, maar die is nog wat meer voor de fijnproever dan de DS 3 van zichzelf al is. Deze voluit Limited Edition Maison Sarah Lavoine geheten uitvoering is een speciaal aangeklede DS met een knipoog naar het gelijknamige Parijse meubelhuis.

Deze DS 3 onderscheidt zich onder meer van de reguliere DS 3 met blauwe en crème accenten op het dak, de C-stijl en achterklep. In het interieur is er Alcantara-bekleding en komt (net als op het dak van de auto) het logo van Maison Sarah Lavoine terug. Ook speciaal voor deze uitvoering is de groene lakkleur Emerald Green. Overigens kun je 'm ook krijgen in Perla Nera Black, Lazurite Blue en Crystal Pearl. Er is altijd een contrasterende dakkleur bij. Je kunt de speciale uitvoering zowel op de hybride als elektrische DS 3 krijgen. Prijzen zijn er nog niet.

Plaats een reactie
Elektrische Auto

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

DS 3 E-Tense Performance Line 50kWh 3-fase [ Navi Camera Stoelverwarming ]

DS 3 E-Tense Performance Line 50kWh 3-fase [ Navi Camera Stoelverwarming ]

  • 2020
  • 115.307 km
€ 12.945
DS 3 1.2 PureTech Chic Airco Lmv Camera

DS 3 1.2 PureTech Chic Airco Lmv Camera

  • 2016
  • 106.552 km
€ 5.950
DS 3 1.2 PureTech So Chic |ZG65972|

DS 3 1.2 PureTech So Chic |ZG65972|

  • 2020
  • 88.193 km
€ 12.650

PRIVATE LEASE DS 3

INFO

Lees ook

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.