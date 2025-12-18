DS 3 en N°4 overgoten met een Formule E-sausje

DS komt met een tijdelijk beschikbare uitvoering voor de DS 3 en de N°4. Die is gebaseerd op de elektrische raceauto’s waarmee de Fransen actief zijn in het Formule E-kampioenschap.

De als ‘DS Performance Line’ uitgevoerde auto’s zijn aan de buitenkant te herkennen aan de zwarte en satijngouden accenten. Zo zien we zowel bij de DS 3 als de N°4 goudkleurige spiegelkappen, een goudkleurige typeaanduiding en de elementen op de C-stijl hebben ook een likje gouden verf gekregen. De wielen en de grille zijn in deze speciale uitvoering altijd glanzend zwart. De koper kan wel uit meerdere exterieurkleuren kiezen. De auto’s op de foto zijn uitgevoerd in de kleur ‘Night flight’, maar je kan ook kiezen voor de kleuren: ‘Pearl white’, ‘Perla nera black’, ‘Cashmere’ of ‘Cristal pearl’.

Ook binnenin de auto wil DS sportief overkomen. Daarvoor hebben ze het dashboard van de 3 en N°4 bekleed met alcantara en zijn er meerdere badges geplakt, waaruit duidelijk wordt dat je in een ‘Performance Line’ zit. Wat uitrusting betreft zit de Performance Line tussen de Pallas- en de Étoile-versies.

Eind januari staan de speciaal uitgevoerde auto’s bij de dealer. Voor een hybride DS 3 betaal je €40.940. De elektrische 3 is met een prijskaartje van €42.190 iets duurder. De N°4 kost als Performance Line €44.240, ongeacht of je voor de plug-in hybride of volledig elektrische variant kiest.