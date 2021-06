Drukte op wegen neemt weer gestaag toe

Op de weg en in de treinen, bussen, metro's en trams was het vorige week ongeveer net zo druk als in het najaar, voordat het land weer op slot ging omdat de coronabesmettingen opliepen. Dat komt naar voren uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en ov-chipkaartbedrijf Translink. Een onderzoeker van het NDW spreekt van een 'licht stijgende trend' als hij kijkt naar de drukte op de weg. Dat komt deels omdat mensen in het voorjaar en de zomer sowieso vaker in de auto stappen. Als hiermee rekening wordt gehouden, blijft overeind dat het drukker wordt.

Vergeleken met de periode voor de coronacrisis is het nog steeds rustig op de Nederlandse wegen. Afgelopen week was het op werkdagen 16 procent rustiger dan in een vergelijkbare week in 2019 en in het weekend 12 procent. Maar het is lang niet zo stil op de weg als middenin de eerste lockdown. Toen was de verkeersdrukte regelmatig gehalveerd.

Spannende periode op komst

Nu Nederland hard op weg lijkt naar een terugkeer naar 'normaal', is het spannend wat er in de verkeersdrukte eventueel blijvend veranderd is door de coronacrisis. De optimistische verwachting is dat thuiswerken een 'blijvertje' is en dat daarom het oude woon-werkverkeer slechts ten dele terugkeert. Eind mei waarschuwde de mobiliteitsalliantie echter dat er aanwijzingen zijn dat men weer grotendeels in de oude gewoonten terug zal vallen en de traditionele spitsen weer terugkeren. De alliantie riep daarom nu alvast werkgevers én de overheid op om hier goed over na te denken. Men pleit onder meer voor spreiding van reismomenten en blijvende flexibiliteit voor wat betreft thuiswerken.