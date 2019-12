Drukste herfst ooit op Nederlandse wegen

Met de herfst net achter de rug is het tijd om terug te kijken op de traditioneel drukste maand op de weg. Zoals velen wel zullen hebben gemerkt, was het dit jaar ook écht druk op de weg tijdens de donkere maanden. Het was zelfs nooit eerder zo druk, meldt Rijkswaterstaat nu.

Oktober en november gaan dit jaar de boeken in als de drukste maanden op de weg. Dat gebeurt elk jaar steevast, maar volgens Rijkswaterstaat hebben we de drukste herfst ooit achter de rug. Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de filedruk met ruim 10 procent gestegen. Het aantal kilometerminuten (lengte van de file maal het aantal minuten) steeg dus flink.

Zeventig procent van de drukte wordt veroorzaakt door het dagelijkse verkeer. Hieronder valt dus het woon-werkverkeer, maar ook het vrachtverkeer. In vergelijking met vorig jaar stijgt dit aandeel met 5 procent. Ongeveer 16 procent van de files is veroorzaakt door ongevallen. De resterende drukte is door bijvoorbeeld pechgevallen, afgevallen ladingen, evenementen of demonstraties veroorzaakt. Zoals te verwachten valt met alle boerendemonstraties is het aandeel van evenementen en demonstraties ten opzichte van vorig jaar vervijfvoudigd.

De top-5 van drukste dagen op de weg volgens Rijkswaterstaat is de volgende: