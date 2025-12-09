In China verkochte auto’s zijn in toenemende mate elektrisch of tenminste plug-inhybride. Chinese merken zien hun eigen aandeel daar al jaren groeien ten koste van buitenlandse merken, maar die groei komt dus wel in belangrijke mate van zogenaamde New Energy Vehicles (NEV’s), een verzamelnaam die aldaar wordt gebruikt voor iedere auto die je met een laadsnoer kunt opladen. Volgens persbureau Reuters heeft juist dat feit ervoor gezorgd dat Chinese merken andere markten ‘overspoelen’ met niet-elektrische auto’s, vaak zelfs auto’s die louter door een verbrandingsmotor worden aangedreven. Het persbureau constateert op basis van cijfers van Automobility dat tussen 2020 en 2025 maar liefst 76 procent van de Chinese export-auto’s was voorzien van een brandstofmotor. In combinatie met een forse groei van de totale Chinese auto-export betekent dit inderdaad dat er nu veel meer brandstofauto’s uit China komen dan vijf jaar geleden.

Wel concludeert AutoWeek op basis van datzelfde Automobility dat het aandeel van NEV’s wel degelijk toeneemt, dus Reuters’ conclusie dat de brandstofauto-export explodeert lijkt wat vergezocht. Toch is het goed om je te realiseren dat nog altijd de overgrote meerderheid van de Chinese auto’s die in het buitenland worden verkocht gewoon niet elektrisch is. In 2025 ligt het aandeel van auto’s met een verbrandingsmotor in de Chinese auto-export tot en met oktober op 64,5 procent. Groei op (deels) elektrisch gebied wordt vooral gedreven door BYD, terwijl merken als Chery, SAIC en Chang’an de grote spelers zijn op het gebied van brandstofgestookte auto’s. Het grote aandeel van die ‘brandstofstokers’ wordt al minder verrassend als je naar de grootste exportmarkten voor China kijkt. Dat zijn namelijk Mexico, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. Australië, Saoudi Arabië en het Verenigd Koninkrijk scoren ook hoog. België staat op een zeer opvallende vierde plaats in het exportlijstje van Automobility. Aangezien er – Volvo daargelaten - geen enkel Chinees merk onder de verkooptoppers staat in België, vermoeden wij dat de grote ‘autohaven’ Zeebrugge er een rol in speelt. Onze Belgische collega Ken Divjak sterkt ons in die vermoedens, en Ken kan het weten.