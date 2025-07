Met 20 à 25 mille in de pocket willen we een niet al te forse auto met minimaal 200 pk onder de kap. Wat wordt het: een heerlijk Japans coupeetje, een afgeleide van een van zichzelf al sportieve Duitse hatchback of een Italiaanse tweedeurs met GT-kenmerken?

Ah, zomer! Dolce far niente, oftewel: zalig nietsdoen. Of er lekker op uitgaan met de auto. Mooie toertochten maken naar overal en nergens, het liefst met een beetje knappe vierwieler. Mocht je nog vakantiegeld overhebben, dan hebben we drie leuke compacte coupés voor je in de aanbieding, onder het - spijtige - mom: zo worden ze eigenlijk niet meer gemaakt.

Toyota GT86 2.0 D-4S - 2013 - 102.763 kilometer - € 22.888

Met de MR2-Celica-Supra had Toyota lange tijd een mooie line-up van sportieve modellen, totdat de hybridesering toesloeg en alles vooral groen moest zijn. Daarmee hadden de Japanners veel succes, maar er waren ook genoeg liefhebbers die afhaakten. Om hen weer binnenboord te krijgen, ontwikkelden Subaru en Toyota gezamenlijk een tweedeurs coupé (respectievelijk BRZ en GT86 geheten) met een tweeliter boxermotor die 200 pk naar de achterwielen stuurde. De pers was enthousiast, maar de verkoopcijfers vielen helaas tegen. Een gebruikte BRZ zoek je met een lantaarntje - en dan vind je meestal de automaatversie. Wij willen alles in de hand houden en gaan daarom voor de handbak. Die vinden we in deze Toyota GT86. Helaas niet in het spetterend oranje, maar stemmig grijszwart. Hij komt dan ook uit Duitsland. Wel van een zorgzame eigenaar, want de GFV-95-G heeft een zogeheten anti-tuimelaar-drop-down-set uit Australië die bestaat uit zestien klepstoters met evenzovele vergrendelingsklemmen. Bij een ‘klevende’ klep (na bijvoorbeeld lange tijd stilstand), overtoeren of forse klepspeling zal door een uitgevallen tuimelaar geen motorschade ontstaan. Daarnaast zit een jaar Bovag-garantie bij de vraagprijs inbegrepen en valt sowieso de kilometerstand - zeker voor een Japanner - mee.

De atmosferische tweeliter moet het hebben van hoge toeren en geeft daarbij een beste roffel ten gehore. Het is dan heerlijk spelen met de GT86. Bochten maken vindt -ie prachtig. De auto stuurt direct en met veel gevoel in, om, indien gewenst - met uitgeschakelde ESP en traction control - driftend de bocht weer uit te gaan. Je voelt het moment van uitbreken perfect aankomen dankzij het speelse, lichtvoetige karakter. Alles draait om puur rijplezier. Toch zijn vering en demping vergevingsgezind, zodat het comfortgehalte voldoende is.

Geperforeerde pedalen en sportstoelen domineren het verder niet te uitbundige interieur waar achterin plaats is voor twee kinderen. Cruise en climate control, uitgebreide audio, automatisch inklapbare buitenspiegels, hill assist en keyless entry zijn enkele van de aanwezige goodies in dit 1.205 kilo lichte/zware pretpakketje.

Signalement

Merk Toyota

Type GT86 2.0D-4S

Bouwjaar augustus 2013

Kilometerstand 102.763

Vraagprijs € 22.888

Waar te koop? Auto Accent Best, Best

Technische gegevens

Motor 4-cil. boxer, 1.998 cc

Max. vermogen 147 kW/200 pk bij 7.000 tpm

Max. koppel 205 Nm bij 6.400 tpm

Leeggewicht 1.205 kilo

Bagageruimte 243 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1 op 12,8 (NEDC)

0-100 km/h 7,6 s

Topsnelheid 226 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

BMW 228i Coupé - 2015 - 149.102 kilometer - € 18.945

Niets is wat het soms lijkt. Bij de term ‘BMW 2-serie’ gaan de gedachten nog immer vaak uit naar de hoge MPV, maar deze BMW 2-Serie is een mooie, lage tweedeurs. Daarmee zullen sommigen ‘m bestempelen als niets anders dan een 1-serie Coupé die om marketingtechnische redenen een hoger cijfertje heeft gekregen, maar ten opzichte van z’n voorganger is met name achterin veel beenruimte gewonnen, zodat je daadwerkelijk van een iets grotere auto kunt spreken. En dan de aanduiding ‘.28i’: vroeger betekende dat een smeuïge zescilinder lijnmotor, maar hier huist een geblazen viercilinder tweeliter - overigens goed voor topprestaties, de aanwezige achttraps automaat (hij is er ook met handbak) van de HK-866-T ten spijt. Dat kenteken is in relatief korte tijd trouwens al in zeven(!) handen overgegaan. Dat noopt tot het bijkopen van Bovag-garantie - gelukkig ligt de vraagprijs een stuk onder die van de GT86. De eerste eigenaar had overigens smaak: de fraaie blauwe lak contrasteert mooi met het licht uitgevoerde interieur. Naast de items die we bij de Toyota noemden (op hill assist en inklapbare buitenspiegels na), treffen we in de 228i ook nog onder meer verwarmbare voorstoelen, leren bekleding en een navigatiesysteem aan. En dan het rijden. Tot op hoge snelheid reageert de achterwielaangedreven coupé neutraal en hoewel de elektrische stuurbekrachtiging niet direct overloopt van gevoel, word je toch al snel goede maatjes met de Duitser. Forceer de boel (en dan hebben we het over illegale snelheden …) en de voorkant gooit als eerste de handdoek in de ring. De auto glijdt dan veilig over de voorwielen weg. En net als bij de GT86 hebben de bouwers toch ook nog een portie comfort ingebouwd. Het is geen knetterharde auto die op den duur gaat irriteren. Al met al een gave occasion die een achtste eigenaar verdient die ‘m langer houdt dan de zeven voorgaande bezitters ...

Signalement

Merk BMW

Type 228i Coupé

Bouwjaar november 2015

Kilometerstand 149.102

Vraagprijs € 18.945

Waar te koop? Vakgarage Rida B.V., Terneuzen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc, turbo

Max. vermogen 180 kW/245 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 350 Nm bij 1.250 tpm

Leeggewicht 1.380 kilo

Bagageruimte 390 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,9 (NEDC)

0-100 km/h 5,7 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Alfa Romeo Brera 1750 Turbo Italia Independent - 2012 - 163.901 kilometer - € 21.950

Bij Alfa Romeo was iets geks aan de hand: men bood op een gegeven moment de GT en de Brera aan, waarbij je ervanuit mocht gaan dat eerstgenoemde zijn naam eer aandeed en de laatste - mede vanwege z’n (overdreven) vier uitlaten - de sporter van het duo was. De werkelijkheid bleek juist andersom, want de Brera had last van overgewicht. De facelift in 2008 bracht een verbeterde voorwielophanging (met stijvere veren en dempers) en een nieuwe motor, en dat maakte de Italiaanse coupé veel lichtvoetiger. Omdat wij al ‘ns een GT in Op Zoek Naar hebben geportretteerd, schotelen wij je daarom deze post-facelift Alfa Romeo Brera voor: het is de oudste van ons trio en kent de hoogste kilometerstand, maar is ook het meest luxueus uitgevoerd. Net als de 228i ontbeert hij hill assist en keyless entry, maar diens meeruitrusting ten opzichte van de GT86 bezit de Brera ook plus zaken als xenonverlichting, elektrisch bediend glazen panoramadak, carbon-afwerking in het interieur en elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, een en ander uitgevoerd als het bij ons onbekende actiemodel Italia Independent. De S-828-GJ is namelijk import, staat bij een Italië-specialist (prettig) die over garantie niets vermeldt (jammer).

Net als de GT86 levert deze occasion 200 pk, maar omdat hier een turbo zijn deuntje meeblaast, vindt de krachtsontwikkeling al bij lage toeren plaats. In welke versnelling je de handgeschakelde zesbak hebt staan, accelereren doet -ie altijd. De gaspedaalrespons is niet superalert, toch voelt de Brera met deze motor levendiger aan dan ooit. Om die kracht goed te kunnen verwerken, is een elektronisch sperdifferentieel present. Bij gripverlies in de bocht zorgt dat ervoor dat het wiel met de meeste grip ook het meeste koppel toebedeeld krijgt. Daardoor bijten de voorwielen (de Brera heeft voorwielaandrijving) zich in scherpe bochten vast in het asfalt en blijft onderstuur lang achterwege en laat de Italiaan zich - met dank aan de lichte, maar communicatieve besturing - zich heerlijk over een bochtig parcours dirigeren.

Signalement

Merk Alfa Romeo

Type Brera 1750 Turbo Italia Independent

Bouwjaar maart 2012

Kilometerstand 163.901

Vraagprijs € 21.950

Waar te koop? Het Autohuis B.V., Zaandam

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.742 cc, turbo

Max. vermogen 147 kW/200 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 320 Nm bij 2.000 tpm

Leeggewicht 1.420 kilo

Bagageruimte 300 l/610 l

Max. aanhanger geremd 1.450 kilo

Gem. verbruik 1 op 12,3 (NEDC)

0-100 km/h 7,7 s

Topsnelheid 232 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Met welke compacte coupé zou jij de zomer willen beleven?

Ditmaal een Duitser, een Italiaan en een Japanner. Twee keer achterwielaandrijving, eenmaal worden de voorwielen aangedreven. Tweemaal een turbomotor, een keer een atmosferische boxer. En in twee gevallen een handbak, de derde bezit een automaat. Maar wat moet het worden als je om en nabij de 20 mille wilt uitgeven? We horen het weer graag!