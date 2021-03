Drie populairste EV's van West-Europa in nek-aan-nekrace

In 2020 was de Renault Zoe in ons deel van het continent de best verkochte elektrische auto. De Franse EV blijft goed verkopen en behield in de eerste twee maanden van dit jaar de koppositie. Het begint inmiddels echter wel behoorlijk dringen te worden in de top 3. Matthias Schmidt becijferde dat er in januari en februari in totaal 6.858 Renaults Zoe verkocht zijn in West-Europa, gevolgd door 6.766 Tesla's Model 3 en 6.564 Volkswagens ID3. Daarmee is de volgorde in de top 3 voorlopig nog hetzelfde als de eindstand van 2020, al voelt de Zoe de hete adem van de concurrentie in z'n nek. De drie populairste volledig elektrische auto's zijn samen goed voor 21,2 procent van alle BEV-verkopen in West-Europa.

Plug-in populairder

De Zoe was weliswaar de populairste volledig elektrische auto in de eerste twee maanden van dit jaar, maar het was niet de populairste auto met een stekker. Dat was namelijk de plug-in hybride Volvo XC40. Volvo verkocht er 6.932 van, 74 meer dan Renault van de Zoe verkocht. De top 3 plug-in hybrides wordt compleet gemaakt door de BMW 3-serie met stekker (5.581) en de plug-in hybride Peugeot 3008 (5.192).