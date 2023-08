Drie elektrische auto's voor minder dan €5.000

Wil je best elektrisch rijden, maar mag het niet veel kosten? Op de tweedehands markt is er ook al aardig wat aanbod. We nemen eens drie van de allergoedkoopste tweedehands elektrische auto's van dit moment met je door.

De markt voor gebruikte elektrische auto's is een lastige. Diverse elektrische occasions bieden namelijk nog (soms bij lange na) niet het gebruiksgemak van modernere EV's. Het rijbereik valt vaak tegen en het opladen gaat langzaam. In hun prijscategorie is een brandstofauto dan al snel interessanter. Dat geldt uiteraard vooral voor de oudere EV's, want de ontwikkelingen gaan snel en dus komen er ook steeds meer elektrische auto's op de occasionmarkt die al stukken bruikbaarder zijn. De vraag naar tweedehands EV's trekt dit jaar ook al wat aan en de beschikbare aanschafsubsidie gaat er ook sneller doorheen bij gebruikte elektrische auto's dan bij nieuwe.

De markt begint dus wel wat te veranderen en dat drukt de prijs van de minder interessante elektrische occasions. In het AutoWeek-occasionaanbod stuiten we al op enkele elektrische auto's op die inclusief aanschafsubsidie minder dan €5.000 kosten. Een relatief prikkie dus en je hoeft er dan ook zeker niet de wereld van te verwachten. Voor korte ritjes kunnen ze desalniettemin interessant zijn. Ze zijn namelijk relatief modern en je bent in gebruikskosten al snel goedkoper uit dan met een brandstofauto.

Peugeot Ion - 2012 - €4.950 na subsidie

PSA en Mitsubishi waren er al relatief vroeg bij met elektrische kleintjes toen in 2009 de drieling Mitsubishi i-Miev, Citroën C-Zero en Peugeot Ion verscheen. Die waren wel echt voor de fanatieke early adopters met een goed gevulde portemonnee, want ze waren behoorlijk duur en qua prestaties niet heel indrukwekkend. Deze slechts 64 pk sterke Peugeot Ion perste er namelijk toen hij gloednieuw was slechts zo'n 150 km actieradius uit. Dat was waarschijnlijk al wat optimistisch en er is logischerwijs na elf jaar en 75.000 km ook wel wat accucapaciteit verloren gegaan. Maar ach, als je per dag slechts enkele tientallen kilometers af hoeft te leggen en je zoekt een iets groter en elektrisch alternatief voor een Opel Rocks Electric... Overigens is het zeker de moeite waard om er een Chademo-stekker bij te regelen, dan kun je namelijk nog vrij snel opladen (40 kW).

Nissan Leaf - 2011 - €4.900 na subsidie

Voor nagenoeg hetzelfde geld kun je ook deze toch nog even een slag serieuzere Nissan Leaf aanschaffen. Een exemplaar met 24 kWh accupakket en dus nieuw een opgegeven actieradius van 175 km. Op papier zou je er dus ook nog eens verder mee moeten komen dan met de Ion, al heeft de Leaf wel twee keer zoveel kilometers achter de rug en is de accudegradatie logischerwijs wat hoger. Met zijn 109 pk vermogen is het in elk geval ook een wat vlottere EV en hij rijdt natuurlijk een slag volwassener. De Leaf heeft ook een Chademo-aansluiting waarmee opladen tot 46 kW laadvermogen mogelijk moet zijn.

Fiat 500 - 2011 - €4.499 na subsidie

De goedkoopste en meest opmerkelijke hebben we even voor het laatst bewaard. Dit is namelijk een elektrische Fiat 500, maar niet zoals je 'm zou verwachten. Het is natuurlijk niet de momenteel leverbare Fiat 500e en het is ook niet een uit Noord-Amerika afkomstige 500 Electric, het is namelijk een gewone brandstof-500 die is omgetoverd tot EV. Volgens de aanbieder is dit gebeurd door een professioneel bedrijf, heeft de 500 een actieradius van zo'n 80 kilometer en haalt hij nog een topsnelheid van 100 km/h. In het instrumentarium zien we een verbruiksmeter en de versnellingspook is volgens de sticker erop nu enkel nog in D, N en R te zetten. Wellicht werkt het hartstikke mooi en heb je er voor relatief weinig geld nog een leuke stads-EV aan.