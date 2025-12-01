Ken je die mop van die EV-bijtelling die naar 22 procent zou gaan in 2026? Dat ging toch niet door, maar de EV’s die nog in 2025 geleverd moesten worden zijn al besteld. Dat is te zien in de verkoopcijfers, die ook over de gehele linie een gezonde stijging laten zien.

In november 2025 zijn er in Nederland 35.601 nieuwe personenauto’s geregistreerd, melden Bovag en RAI. Dat is 3,3 procent meer dan vorig jaar, maar vooral de verkoopstijging op het gebied van volledig elektrische auto’s is indrukwekkend. In totaal gingen er 17.192 EV’s over de toonbank, goed voor een marktaandeel van maar liefst 48,3 procent voor deze vorm van aandrijving. Dit aantal betekent ook dat er in november 2025 26,5 procent meer EV’s zijn verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Verrassend? Zeker niet, want de bijtelling voor volledig elektrische auto’s zou per 2026 worden gelijkgetrokken met die van brandstofauto’s. Vanaf volgend jaar zouden zakelijke rijders voor een nieuw geregistreerde EV dus 22 procent van de nieuwwaarde bij hun inkomen moeten optellen, terwijl dat in 2025 nog 17 procent is tot een bedrag van 30.000 euro. Meer dan genoeg reden om zo’n EV nog even in 2025 te bestellen als de huidige auto toch al vervangen moest worden, en dat is dan ook precies wat veel zakelijke rijders begrijpelijkerwijs deden.

Sinds vorige week weten we dat die haast toch niet zo nodig was, want de bijtelling voor elektrische auto’s in 2026 wordt op het allerlaatste moment toch nog even verlaagd naar 18 procent over de eerste 30.000 euro. De afbouw gaat dus geleidelijk en als we dat eerder hadden geweten, hadden de verkoopcijfers er deze maand ongetwijfeld heel anders uit gezien. Maar dat was niet zo, en dus zijn er veel meer EV’s op kenteken gezet.

Over heel 2025 tot nu toe zijn er daarmee 8,8 procent meer EV’s verkocht dan vorig jaar, al blijft het totale aantal verkochte personenauto’s tot nu toe wel 1,4 procent achter bij 2024.

Op merkenniveau valt op dat Kia, vorig jaar nog nummer 1, opnieuw wat wegzakt. Vorige maand stond het Koreaanse merk nog op plek 3, nu grijpt het met een vierde plek net naast het podium. Skoda staat nu op plek 3, Renault op 2 en Volkswagen mag zich opnieuw nummer 1 noemen. Ook opvallend is de nummer 5 van de merken-top-5: Audi. Het merk scoorde onder meer goed met de A6 E-Tron (foto boven), die 409 keer op kenteken ging in november en al 1.920 klanten scoorde in 2025. Ook de oudere, maar goedkopere Q4 blijft scoren met 474 exemplaren in november. In totaal wist Audi in november 2.009 auto’s te slijten.

Op modelniveau zien we allemaal bekende namen, al is de vijfde plek voor de afzwaaiende Renault Clio zonder meer indrukwekkend. De Skoda Elroq pakt de nummer 1-positie, vlak voor zijn grote rivaal Kia EV3. De Tesla Model 3 doet het ook zeer goed, en dan moet de goedkopere Standard nog komen. Plek vier is voor de kleine en eveneens elektrische Volvo EX30, waarmee de hele top vier uit puur elektrische modellen bestaat.

De top 5 populairste modellen komt dan ook grotendeels overeen met de top vijf populairste EV’s. Alleen de nummer 5 is anders: niet de Clio, maar de Volkswagen ID7 staat in het elektrische lijstje op die plek.