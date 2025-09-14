De Porsche 928 was bij zijn debuut in 1977 een sensatie. Zo’n auto had de wereld nog nooit gezien: strak gelijnd en imposant, zonder uitstekende bumpers of overbodige versieringen, het model oogde krachtig en op een ongewone manier mooi. Toch had Dr. Alfons Kirchen uit het Duitse Nalbach moeite met het lijnenspel. “De koplampen deden me in opgeklapte toestand altijd denken aan de lampen van de Citroën 2 CV. Of aan omgevallen koffiekopjes”, zo vertelt hij ons. “Daarom wilde ik klapkoplampen die aan het oog werden onttrokken.” Aan dat soort lichtunits was hij ook gewend: voordat hij deze 928 kocht, reed hij in een Porsche 944 en later in een 944 Turbo.

Af fabriek!

Om het model aan zijn wensen te laten voldoen, liet Kirchen toen hij in 1989 zijn 928 kocht de koplampen ingrijpend aanpassen. Opvallend: dit werd niet door een tuner gedaan, maar door de fabrikant zelf! Nog opvallender: het was geen intern ontwerpvoorstel voor een designalternatief, het kon zo af fabriek worden besteld. De afdeling ‘Porsche Exclusive’, die tot 1986 nog ‘Sonderwunschprogramm’ heette (oftewel, het programma voor speciale klantwensen), nam dat voor zijn rekening. Zo hoefde Alfons Kirchen zich tijdens het rijden in zijn Porsche geen Eend-rijder te voelen. Porsche bracht indertijd een bedrag van 14.814,84 Duitse mark in rekening voor de ombouw. Ook de door tuner Strosek flink verbrede 928-afgeleide was voor hem aanvankelijk een optie, “maar dan zou ik geen garantie meer hebben”. Het bleef niet bij deze ingreep bij dit exemplaar: hij bestelde bovendien brede side skirts voor 5.459,75 mark. En verbrede wielkasten achter in combinatie met een bredere achteras voor 10.980 mark. Het vierde opvallende aspect van de verbouwing: de afwijkende buitenspiegels. De hoofdverantwoordelijke van de Exclusive-afdeling bij Porsche stelde de koplampbehuizingen van Kremer Racing voor. Uit de reguliere prijslijst selecteerde Kirchen een schuifdak, een Blaupunkt Berlin-radio, een volledig lederen interieur en lendensteunen.

€30.000 aan extra kosten, als 37-jarige

Oh ja, en in plaats van het basismodel 928 S4 koos hij voor een 928 GT, met 330 pk. Deze uitvoering voor de sportieve, gepassioneerde bestuurder (het woord ‘snelheidsduivel’ was taboe bij de doelgroep) had een vijfversnellingsbak met korte overbrengingsverhoudingen, een sperdifferentieel en strakker afgestelde schokdempers. Uiteindelijk kostte de 928 maar liefst 190.401,09 Duitse mark. Alfons Kirchen was toen 37 jaar oud. “Omgerekend een slordige 30.000 euro aan modificatiekosten, dat heeft me slapeloze nachten bezorgd.” Uiteindelijk heeft zijn partner hem overtuigd om simpelweg zijn droom te verwezenlijken. “Je gunt jezelf nooit iets bijzonders. Als je dit niet doet, ga je er later spijt van krijgen”, zo citeert hij haar. Gelukkig was hij “erg onder de indruk” van het eindresultaat. De inmiddels 72 jaar oude Kirchen heeft nooit spijt gehad van zijn keuze: “Ik zou zo weer deze modificaties laten uitvoeren.”

Recent is deze 928 verkocht

Inmiddels heeft hij er al tientallen jaren plezier van, ook al heeft hij in al die jaren in totaal nog geen 70.000 kilometer gereden met de bijzondere creatie. “Meestal reed ik er alleen mee in de omgeving van mijn huis.” Inderdaad, de 928 was tot voor kort nog steeds in handen van de eerste eigenaar. Hij heeft de auto zeer recent verkocht aan een Amerikaan via het verkoopplatform Broad Arrow Private Sales, waarbij hij overigens bepaald geen geld heeft verloren op de auto. Hij heeft er 180.000 euro voor gekregen, bijna het dubbele van de nieuwprijs. Van de opbrengst zou hij zichzelf onder meer kunnen trakteren op een Citroën 2CV met de koplampen van een 928. Maar dat wil hij niet.