Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Dordrecht is de nieuwe flitspaalhoofdstad van Nederland

Flitsend lijstje

1
Flitspaal
Lars Krijgsman

Dordrecht heeft Haarlem van de troon gestoten en heeft de twijfelachtige eer zich de nieuwe flitspaalhoofdstad van Nederland te mogen noemen.

In Dordrecht staan per 1.000 kilometer wegdek 32,38 flitspalen, zo blijkt uit onderzoek. Daarmee is Dordrecht de flitspaalhoofdstad van Nederland. Op plek twee staat Haarlem met 30.47 flitspalen per 1.000 kilometer wegdek. Plekken drie tot en met vijf zijn voor achtereenvolgens Hilversum (29,07 flitspalen/1.000 km), Helmond (27,57 flitspalen/1.000 km) en Den Bosch (22,21 flitspalen/1.000 km). Let wel: geen van die genoemde steden heeft natuurlijk 1.000 kilometer aan wegdek. In 'winnaar' Dordrecht is 525 kilometer aan wegdek waarop dit jaar 'gemiddeld' zo'n 17 flitspalen stonden.

Aan de andere kant van het spectrum staan volgens het onderzoek Súdwest-Fryslân en Schiedam. Daar stonden in de eerste acht maanden van dit jaar geen enkele vaste of mobiele flitspaal. In Oss staan per 1.000 kilometer weg 1,15 flitspalen, in Zoetermeer 1,21. Ook in Leeuwaarden, Meierijstad en Amstelveel komt de flitspaaldichtheid niet boven de 3 stuks per 1.000 wegdek uit.

Ook interessant: volgens het onderzoek is het totaal aantal flitspalen in de 50 grootste steden van Nederland met maar liefst 54 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is nogal wat.

Wie het onderzoek heeft uitgevoerd? Informatieplatform Online-Casinos.com. Een slimme manier om je naam op internet te krijgen.

Afgebeeld: Een flitspaal ergens in Nederland én... een Nissan Primera van de derde generatie. Wanneer zag jij er voor het laatst een?

1 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi verslaat Tesla in China, komt in 2027 naar Europa!

Nieuws
AutoWeek 8 Magazine 2017 regen

Een derde automobilisten onderschat remweg op natte wegen

Nieuws
Toyota bZ7

Toyota verwacht lagere EV-verkoop en stelt accufabriek uit

Nieuws
Mercedes-Benz GLB

Nieuwe Mercedes-Benz GLB: elektrisch of benzine, vijf- of zevenzitter

Nieuws
Rolls-Royce Spectre Black Badge Spofec

Rolls-Royce Spectre ontkomt niet aan verlaging

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.