Het aantal afgelegde kilometers op rijkswegen is volgens een rapportage van Rijkswaterstaat weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie. Desondanks reed het verkeer door het openen van nieuwe wegen en het aanleggen van extra rijstroken in 2025 beter door. Tegelijkertijd neemt de druk op de Nederlandse infrastructuur toe. Veel bruggen, tunnels en wegen worden ouder en hebben onderhoud nodig.

In de rapportage is ook gekeken naar doorstroming. Hiervoor wordt in het onderzoek onder andere gemeten hoeveel uur automobilisten in totaal langzamer rijden dan 100 kilometer per uur. Dat aantal uren langzaam rijden daalde in 2025 met 4,4 procent. De Nederlandse weggebruiker kon dus vaker met de normale snelheid over de weg rijden.

Dat is een opvallende daling, omdat het verkeer juist iets is toegenomen: het aantal gereden kilometers steeg met 0,5 procent tot 71,7 miljard kilometer. Daarmee zijn we bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie. Toch rijdt het verkeer beter door, wat komt door het aanleggen van nieuw wegdek door Rijkswaterstaat.

In totaal werd in 2025 48 kilometer aan nieuwe rijstroken geopend. Grote projecten zoals de A16 Rotterdam en de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding dragen bij aan duidelijk merkbare verbeteringen, zo is af te leiden uit metingen over het verkeer in 2025. Op de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbeterde de reistijd met 12,1 procent. Op de A16 was dit 4,5 procent. Ook is de druk rond Rotterdam verminderd. Op de A13 bij Overschie rijdt 40 tot 50 procent minder verkeer en op de A20 15 tot 20 procent minder.

De relatief grote hoeveelheid files door werkzaamheden wordt mede veroorzaakt door het achterstallige onderhoud waar Rijkswaterstaat voor staat. Bijzonder onderhoud aan bruggen leidt daarbij tot vertragingen.