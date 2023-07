Doorrijden na ongeval: het gebeurt vaker dan je wellicht denkt

Hoewel het een misdrijf is, rijden bijzonder veel mensen door na een ongeval. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het afgelopen jaar gemiddeld zo'n 200 keer per dag gebeurde en er in minstens 1.400 gevallen zelfs sprake van letsel was.

Bestuurders die blik- of letselschade veroorzaken, moeten zich altijd melden. Op doorrijden staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van maximaal €8.100. Je kunt ook je rijbewijs voor maximaal vijf jaar kwijtraken. Toch weerhield dat vorig jaar heel veel mensen er niet van om gewoon door te rijden. In totaal ging het om 78.635 doorrijdincidenten in 2022, dat komt neer op zo'n 215 per dag. Een toename van 7,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds. Wel was het nog iets minder dan in pre-coronajaar 2019, toen er 81.345 van zulke incidenten waren.

Gemiddeld waren er in Nederland vorig jaar per 10.000 inwoners 97 incidenten waarbij werd doorgereden. Het gebeurt op sommige plekken echter opvallend veel vaker. Bij de gemeentes is Woerden de koploper: hier werden in 2022 183 aangiftes gedaan per 10.000 huishoudens voor doorrijden na een ongeluk. Dinkelland (176 op 10.000), Zwartewaterland (172 op 10.000), Roermond (169 op 10.000) en Rotterdam (168 op 10.000) maken de top 5 compleet. Op provinciaal niveau spant Zuid-Holland de kroon: per 10.000 huishoudens werd hier vorig jaar 118 keer aangifte gedaan voor doorrijden na een ongeval. Ook in Limburg (111) en Noord-Brabant (99) ging het vaker mis. Friesland (57), Groningen (68) en Drenthe (72) zijn de drie provincies waar per 10.000 huishoudens het minst vaak wordt weggereden na een ongeval.

Bron: Independer

Schadevergoeding

Gelukkig is er een vangnet voor als je schade niet kunt verhalen, omdat diegene ervandoor is gegaan. "Als je slachtoffer bent van een doorrijder na een ongeluk, dan kun je aanspraak maken op het Waarborgfonds’’, legt Menno Dijcks auto-expert van Independer uit in gesprek met het AD. "Alle mensen met een autoverzekering betalen mee aan dit fonds. Hoe meer mensen er doorrijden hoe meer de premie voor iedereen zal stijgen.” Doorrijders veroorzaken flink wat schade. In 2022 keerde het Waarborgfonds zo’n €68,1 miljoen uit aan slachtoffers. Het totale schadebedrag ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat lang niet altijd te bewijzen valt dat een ander motorvoertuig betrokken was bij de schade. Evenmin doen alle slachtoffers aangifte.

Overigens hebben mensen die doorrijden na een ongeval twaalf uur de tijd om zich te melden bij de politie, dan vervalt vervolging voor het doorrijden. De twaalf uur is ingesteld omdat mensen nog wel eens in paniek wegrijden en dan later toch tot inzicht komen dat ze fout zitten. Deze regel gaat niet op wanneer je iemand achterlaat die in hulpbehoevende staat verkeert.