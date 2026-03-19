Door bpm is de hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake duurder dan de sterkere elektrische

Door bpm is de hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake duurder dan de sterkere elektrische

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid
De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake was tot op heden alleen met elektrische aandrijflijnen te bestellen. Tot nu. Voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan geeft, kan AutoWeek je als eerste de prijzen van de hybride varianten van de nieuwe CLA Shooting Brake vertellen.

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake werd kort na de introductie van de nieuwe CLA Sedan gepresenteerd. Van meet af aan was duidelijk dat de CLA Shooting Brake niet alleen met hybride aandrijflijnen, maar voor het eerst ook met volledig elektrische aandrijflijnen beschikbaar zou worden. In november deed Mercedes-Benz de eerste prijzen van de elektrische CLA Shooting Brake 'met EQ Technologie' al uit de doeken en onlangs kon AutoWeek je als eerste de prijzen van alle elektrische varianten ervan geven. Nu hebben we de prijzen van de hybride versies te pakken. De hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is iets duurder dan de elektrische.

De hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake heeft een vanafprijs van exact €50.000. Die prijs behoort toe aan de CLA 180 met 136 pk sterke benzinemotor die bijval krijgt van 30 pk aan elektrokracht. De CLA Hybrid heeft altijd een 1.5-benzinemotor en een 30 pk sterke elektromotor die in de achttrapsautomaat met dubbele koppeling is ondergebracht. Er is een derde koppeling van de partij die de verbrandingsmotor volledig van de transmissie kan loskoppelen. Wie weinig van de aandrijflijn vraagt en dus minder dan 30 pk vermogen nodig heeft, kan kortstondig elektrisch rijden.

De Mercedes-Benz CLA 180 bereikt in 8,9 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 5,0 l/100 kilometer. Liever meer vermogen? Geen probleem, de stationwagon is er ook als 163 pk (+30 pk) sterke CLA 200 die minimaal €51.634 kost. De CLA 200 is er ook met 4Matic-aandrijving. Aan de top staat de 190 pk (+30 pk) sterke CLA 220 4Matic. Daar ben je minstens €59.252 voor kwijt.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: deze Aquamarijn-lak is niet standaard, maar kost slechts €333 extra.

Benzine of elektrisch

De hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake weegt minimaal 1.710 kilo. Daarmee is hij aanzienlijk lichter dan de elektrische variant die minstens 2.065 kilo in de schaal legt. De CLA 180 mag 1.600 kilo trekken, de CLA 200 1.800 kilo, de CLA 200 4Matic en CLA 220 4Matic zelfs 2.000 kilo. De elektrische 200 en 250+ mogen 1.500 trekken, de 350 4Matic 1.800 kilo. De bagageruimte is ongeacht het type aandrijflijn 455 liter groot. Toch wint de elektrische CLA Shooting Brake wat inpakpret betreft. Die heeft namelijk een 101 liter grote bagageruimte onder de voorklep.

Prijzen hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

MotorVermogenUitvoeringVanafprijs
CLA 180136 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution€50.000
CLA 180136 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution Luxury€53.992
CLA 180136 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution AMG€55.504
CLA 200163 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution€51.634
CLA 200163 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution Luxury€55.807
CLA 200163 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution AMG€57.319
CLA 200 4Matic163 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution€55.502
CLA 200 4Matic163 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution Luxury€59.494
CLA 200 4Matic163 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution AMG€61.006
CLA 220 4Matic190 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution€59.252
CLA 220 4Matic190 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution Luxury€62.881
CLA 220 4Matic190 pk (+30 pk elektrisch)Business Solution AMG€64.574
