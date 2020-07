Donkervoort D8 GTO JD70 ook met 'Bare Naked Carbon'

Donkervoort viert dit jaar dat oprichter Joop Donkervoort 70 is geworden. Het al behoorlijk spectaculaire feestnummer, de JD70, is als deze Bare Naked Carbon-versie nog net even wat extremer.

Joop Donkervoort, toch één van de grootste namen uit de Nederlandse autogeschiedenis, mocht dit jaar 70 worden. Daar stond Donkervoort bij stil met de D8 GTO-JD70, die eerder dit jaar al onthuld werd. Om het feest nog leuker te maken, is er nu ook een speciale variant van de JD70. De Bare Naked Carbon-uitvoering is, zoals de naam al zegt, een variant van de JD70 waarbij het lichtgewicht materiaal van het koetswerk beter te zien is. Onder de lakkleur, een mengsel van een kleur en blanke lak, is de structuur van het koolstofvezel goed te zien. Naar wens kan de auto ook volledig of deels 'kaal' en kleurloos blijven.

De D8 GTO-JD70 is er vanaf €198.000, maar de prijs loopt aardig op als je het koolstofvezel zichtbaar wil hebben. Wie het voor een deel (ongekleurd) wil laten zien, op de zijpanelen, diffuser en op de neus, is €5.929 kwijt. Wie op de hele auto het koolstofvezel wil zien met daaroverheen een kleur naar keuze, is minimaal €5.445 kwijt. Ook is het mogelijk om de hele auto van top tot teen kaal te laten en het koolstofvezel (van zichzelf zwart/grijs) zonder extra kleur eroverheen overal te laten zien. Hoewel dat er uiteraard erg gaaf uit kan zien, is dat wel direct een enorm kostbaar verhaal. Daarvoor rekent Donkervoort namelijk €47.432.

Volgens Donkervoort is inmiddels al meer dan de helft van alle JD70's verkocht. Meer dan 35 van de in totaal tot 70 exemplaren gelimiteerde JD70's dus. Een deel daarvan is al uitgevoerd als Bare Naked Carbon Edition. De D8 GTO-JD70 gaat verder dan ooit: het is de krachtigste Donkervoort ooit. De 2,5-liter vijfcilinder van Audi stampt er 415 pk en 520 Nm uit. De minder dan 700 kilo wegende tweezitter schiet daarmee in 2,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en de top ligt op 280 km/h.