Dongfeng Box
 
Dongfeng wordt mogelijk groot in Europa dankzij Stellantis

Samenwerken met Chinezen

Joas van Wingerden
2

Er lijkt een belangrijke samenwerking gesmeed te worden tussen Stellantis en het Chinese Dongfeng. De twee zouden meer auto's voor elkaar willen gaan bouwen in elkaars werelddelen.

Dongfeng is tot nu toe nog niet zo'n heel bekende Chinese speler hier in Nederland, maar dat zou wel eens flink kunnen veranderen. Stellantis, moederbedrijf van onder meer Peugeot, Opel en Fiat, is in gesprek met Dongfeng over een uitgebreidere samenwerking. Die kan ertoe leiden dat Dongfeng straks op grote schaal auto's gaat bouwen hier in Europa. Dat bericht Bloomberg, op basis van ingewijden.

Concreet zou Stellantis productieruimte beschikbaar stellen in zijn Europese fabrieken die met overcapaciteit zitten. Dongfeng zou al fabrieken in Italië en Duitsland hebben bezocht. In ruil voor die productieruimte, gaat Dongfeng in China meer auto's voor Stellantis bouwen. Daar is joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroën al sinds 1992 druk mee, maar die activiteiten worden mogelijk uitgebreid naar meer merken van Stellantis.

Voyah Free

Voyah Free

De meeste Nederlanders kennen Dongfeng waarschijnlijk van de Dongfeng Box. Dat is een kleine elektrische auto die op ons een behoorlijk goede indruk wist te maken. Heel vaak kom je die echter nog niet tegen en dat geldt ook voor andere Dongfeng-producten, zoals de Voyah Free. Met Europese productie kunnen vooral de elektrische auto's van dit Chinese staatsbedrijf mogelijk nog wat goedkoper aangeboden worden en de boel wat meer op gang helpen.

