Doek valt voor Lotus Elise, Exige en Evora

Lotus opent een nieuw hoofdstuk van zijn veelbewogen geschiedenis, waarin helaas geen ruimte meer is voor de Elise, Exige en Evora. Het merk neemt daarom in één klap afscheid van de drie succesvolle modellen, waarbij vooral het uitzwaaien van de Elise en Exige natuurlijk even pijn doet.

Met de Elise zette Lotus in 1996 immers een model neer dat alom geprezen werd om zijn weggedrag en die het merk waarschijnlijk van de ondergang gered heeft. Het was echt nog een Lotus volgens het oude principe van Colin Chapman: 'Simplify, then add lightness'. De Elise begon zijn leven als een slechts 725 kilo zware tweezitter die aan slechts 120 pk genoeg had om al serieus snel te zijn. Vooral in de bochten was de Elise voor menig vele malen sterkere supercar niet bij te houden.

In 2000 kreeg de Elise gezelschap van de daarop gebaseerde Exige. Plat gezegd de dichte versie van de Elise die de prestaties nog even een tandje aanscherpte. Net als de Elise werd de Exige zo'n tien jaar geleden voor het laatst aan een nieuwe generatie geholpen. Nog altijd met de herkenbare basisvorm, maar allemaal net even wat moderner ingetekend. Nog altijd stonden de twee garant voor indrukwekkende prestaties met relatief bescheiden krachtbronnen. Het vermogen groeide met elke generatie wel wat, net als het gewicht overigens, maar het basisprincipe bleef gelijk.

Net voordat we de laatste generatie van de Elise en Exige konden verwelkomen, trok Lotus in 2008 het doek van de Evora. Een model dat wat meer toegankelijk voor het brede publiek moest zijn, dus wat minder spartaans dan zijn oudere broers. Het werd de enige Lotus die op het voor meerdere modellen ontwikkelde nieuwe platform verscheen. Het merk was onder meer van plan om ook met een nieuwe Esprit en Elan te komen - waar zelfs al conceptcars van waren - maar die zijn nooit gekomen, net als de Eterne en de Elite.

Het einde en de toekomst

Nu valt het doek dus voor deze drie grote namen uit de Lotus-geschiedenis. In totaal waren de Elise, Exige en Evora goed voor 51.738 exemplaren. Dat is maar liefst ruim de helft van de totale productie uit de geschiedenis van het inmiddels 73 jaar oude Lotus. Hoewel het afscheid nemen pijn doet, zullen ze een warme plek in de herinnering krijgen bij het merk. Nu gaat Lotus een nieuw tijdperk in. De Lotus Emira houdt nog een beetje van het oude Lotus in leven, maar daarnaast verschijnt er een viertal EV's, waaronder ook twee SUV's. Daarmee komt er ongetwijfeld een einde aan de tijd waarin men nog leefde naar het credo van Chapman, maar voor het voortbestaan van het merk Lotus lijkt het een verstandige stap.