Doek valt voor Ford Explorer PHEV

Nadat in 2006 de laatste exemplaren van de toen actuele Ford Explorer in Nederland werden geregistreerd, moest de Nederlandse automarkt het meer dan tien jaar zonder Explorer doen. Na 13 jaar keerde de Explorer eindelijk terug naar Nederland. We hebben wat generaties gemist, maar de zesde generatie Explorer kwam in 2019 toch écht onze kant op. Enkel als plug-in hybride. Even leek het er zelfs op dat Ford in Nederland twee totaal verschillende Explorers naast elkaar zou gaan leveren. Eerder dit jaar stelde Ford de op het MEB-platform van Volkswagen gebaseerde elektrische Explorer voor. Die beduidend kleinere tot op het kleinste moertje van zijn grote broer afwijkende elektrische Explorer leek naast de plug-in hybride Explorer te komen staan, maar dat gaat niet gebeuren. Sterker nog: we verkeren weer in bijna dezelfde situatie als tussen 2006 en 2019. Nederland is weer Explorerloos.

De Nederlandse importeur is namelijk gestopt met de levering van de Ford Explorer PHEV. De auto is ook niet meer uit voorraad leverbaar. Ook in onder meer Duitsland zien we de Explorer PHEV niet meer in het aanbod. Het enige verschil met de situatie van voor 2019? Ditmaal weten we wél dat de Explorer terugkomt. De elektrische Explorer komt niet in het eerste kwartaal van 2024 zoals aanvankelijk gepland, maar in de zomer van dat jaar in Nederland op de markt.

Van de nu in Nederland ter zielen gegane Ford Explorer PHEV zijn van 2020 tot 2023 in totaal 404 exemplaren geregistreerd. De voorgangers hebben van een dergelijk aantal enkel kunnen dromen. Het relatief grote succes voor een SUV als nu verdwenen Explorer dankt het model ongetwijfeld vooral aan zijn plug-in hybride aandrijflijn en de daarmee gepaard gaande theoretisch lagere CO2-uitstoot en dus lagere bpm. De Ford Explorer PHEV kostte weliswaar ruim €88.000, maar daar kreeg je wel een ruim 5 meter lange SUV met een 457 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn in een relatief afgeladen ST-Line-uitvoering voor waarmee je ook nog eens tot een kleine 50 kilometer elektrisch kon rijden. Leuk weetje: in de Verenigde Staten is de Explorer er onder meer als ST met 406 pk sterke 3.0 V6 die zowel met vierwielaandrijving als met achterwielaandrijving is te krijgen.