Volkswagen Golf IV R32
 
Doek valt na dertig jaar voor zeer bekende Volkswagen-basis

Het begon met de eerste A3

Het Volkswagen Group-platform dat ooit zijn intrede deed bij de eerste Audi A3 is niet meer. Met het vertrek van Skoda uit China is deze bekende basis nu echt passé.

Het is misschien niet het meest spannende aspect van de auto-industrie, maar het is stiekem best fascinerend hoe lang sommige platformen meegaan. Volkswagen heeft nogal een naam op dit gebied, natuurlijk met auto's als de Kever en de T2, maar wist je dat ook de basis van de Volkswagen Golf IV tot voor kort nog gewoon in productie was? Met het vertrek van Skoda uit China is daar een einde aan gekomen.

Skoda Kamiq GT

Het zogenoemde PQ34-platform, dat debuteerde onder de Audi A3 8L in 1996, vormde nog de basis voor de puur voor China bestemde Skoda Kamiq. Hoewel die naam ons bekend voorkomt, had die samen met SAIC gebouwde Chinese Kamiq in vrijwel niets behalve het logo en de naam iets gemeen met 'onze' Kamiq. Dat gold ook voor de daarop voortbordurende Skoda Kamiq GT. Ze hebben het tot dit jaar volgehouden, maar hun dienst zit er nu dus op en daarmee valt het doek na zo'n dertig jaar ook voor het bekende platform. Uiteraard troonde de Chinese Kamiq niet meer op een één op één onder een Audi A3 afkomstige basis, maar op een aangepaste versie die bijna twintig jaar geleden al werd klaargestoomd voor de eveneens Chinese Volkswagen Lavida. Ook lag er niet meer bijvoorbeeld een atmosferische 1.6 of een 1.8 20V in de neus, maar een 1.5 TSI.

Hier in Nederland kennen we het ook wel als A4 aangeduide platform van tal van populaire modellen van de Volkswagen Group. De meest bekende van het stel naast de eerste A3 was toch wel de Volkswagen Golf IV. Ook de eerste Audi TT, de eerste Volkswagen Leon (en sedanbroer Toledo), de eerste Skoda Octavia en de Volkswagen New Beetle maakten gebruik hiervan. Er zijn legio aandrijflijnen op verschenen, met als grootste krachtpatser de V(R)6 die onder meer in de Golf R32 lag en er was bij deze basis bovendien voor- en vierwielaandrijving.

