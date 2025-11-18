Ga naar de inhoud
Doek valt definitief voor Ford Focus

Na 27 jaar en 12 miljoen stuks

De Ford Focus, de fijnst sturende hatchback in zijn segment, is er nu echt niet meer. Afgelopen weekend rolde de allerlaatste de fabriek uit.

Afgelopen zaterdag verlieten de laatste exemplaren van de Ford Focus de fabriek in Saarlouis, zo meldt Autocar op basis van wat medewerkers van Ford op social media plaatsten. Het einde van de Focus werd drie jaar geleden al aangekondigd, niet lang nadat bekend werd dat de Fiesta uit productie ging. In maart konden we melden dat de Focus-productie nog voor het einde van 2025 zou stoppen. Beide modellen zijn ten prooi gevallen aan de focus op elektrische aandrijving voor de Europese modellen van het merk, zoals de Capri en de Explorer. Die twee elektrische SUV’s zijn niet de directe opvolgers van de Focus, maar naast de Kuga zijn ze wel het enige alternatief op dit moment, ondanks een flink hogere aanschafprijs. Een echte opvolger komt naar alle waarschijnlijkheid in 2027.

Het einde is dan nu echt daar voor de Focus, die het na 27 jaar en vier generaties voor gezien houdt. Vanaf 1998 werden er 12 miljoen hatchbacks, stationwagons en zelfs sedans aan de man gebracht. De vierde en laatste Focus verscheen in 2018 en werd eind 2021 gefacelift. In Nederland zijn er 274.000 stuks op kenteken gezet. Nu er door de exit van de Focus helemaal geen auto’s meer worden gebouwd in de fabriek in Saarlouis, is de toekomst daarvan onzeker.

 

De Focus is nu helaas uit productie, maar aan occasions natuurlijk geen gebrek. Wil jij er een? Neem dan een kijkje op de occasionpagina’s van de Ford Focus.

