Dodge heeft in Noord-Amerika stilzwijgend de Hornet uit het aanbod gehaald. Waarom dat interessant is voor ons? Omdat de Hornet in Italië werd gebouwd en de tweelingbroer is van de Alfa Romeo Tonale.

Een compacte cross-over met een vriendelijke vanafprijs en bovendien het op één na populairste model van Dodge in 2025 in de VS. Dat klinkt niet als een auto die geschrapt moet worden, maar toch is dat wel precies wat er volgens Carbuzz.com gebeurt met de Dodge Hornet. De Hornet werd in 2022 gelanceerd als het Amerikaanse tweelingbroertje van de Alfa Romeo Tonale. Met een andere grille, een motorkap met stoere koelopeningen en nog wat afwijkende details moest het compacte model daar een soort ingang vormen naar het merk Dodge, wat met een Amerikaanse vanafprijs van net geen 30.000 dollar (hier kost een Tonale minimaal €46.700) in theorie goed mogelijk moest zijn.

Als je niet verder kijkt dan de oppervlakte, is de Hornet in Amerika ook in die missie geslaagd. Ook in 2025 was het model immers de op één na bestverkochte Dodge, maar dat zegt meer over de rest van het aanbod dan over de Hornet. De stokoude Durango - de laatste Dodge met V8 - staat namelijk met grote voorsprong op één met 81.168 stuks, waarna de Hornet volgt met dik 9.000 exemplaren.

De nummer 1 verkocht dus negen keer zo goed als de nummer 2. Bovendien zijn de omstandigheden nu nog wat slechter dan eerst. Zo heeft de in Italië gebouwde Hornet inmiddels te maken met hoge invoerheffingen en besloot moederbedrijf Stellantis al eerder alle PHEV’s te schrappen in de VS, waarmee de helft van het Hornet-aanbod automatisch ook komt te vervallen. Bovendien heeft de Hornet in Noord-Amerika een slechte reputatie als het gaat om betrouwbaarheid. Tel alles bij elkaar op en er is voldoende reden om de stekker er maar uit te trekken voor Dodge. De Hornet van modeljaar 2025 staat nog wel op de site en dat kan ook nog wel even zo blijven, want de voorraad zal aanzienlijk zijn. Wie daarna nog een compacte cross-over uit Italië wil in Amerika, kan trouwens nog wel kiezen voor het origineel. De Alfa Romeo Tonale, dus.

Overigens is de nummer 3 op de verkoopranglijst van Dodge zo mogelijk nog treuriger dan deze nummer 2. Op die derde plek staat namelijk de nieuwe en volledig elektrische Charger, waarvan er in het eerste volle jaar maar dik 7.000 werden verkocht. Er lijkt simpelweg geen interesse voor de elektrische ‘muscle car’, die bij dealers inmiddels met hoge kortingen gekocht kan worden. Een benzineversie is inmiddels gelanceerd om de boel vlot te trekken, al is het de vraag of diens zescilinder de klassieke fans van de brute Hellcat-Chargers in voldoende mate kan overtuigen.