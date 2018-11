Dodge presenteert Super Charger Concept

FCA’s Mopar-afdeling stelt tijdens de SEMA Show in Las Vegas een nieuwe crate-engine aan de wereld voor, een gewoon bij het bedrijf te bestellen 7,0-liter grote V8 die je in je eigen projectauto kunt hangen. Het blok krijgt direct een bijzondere bijnaam: Hellephant.

De ‘Hellephant’ is een 7,-0-liter grote V8 die maar liefst 1.015 pk en 1.288 Nm sterk is. In feite is het een opgeboorde variant van de 6,2-liter grote V8 die FCA in zijn Hellcat-modellen hangt. De motor debuteert tijdens de SEMA Show in Las Vegas in een Dodge Charger uit 1968, een showauto die Super Charger Concept is gedoopt. Natuurlijk is de klassieker op bijzondere wijze aangepakt.

De auto is namelijk voorzien van een hele rits moderne onderdelen. De Charger beschikt over een handgeschakelde zesbak, heeft Brembo-remmerij, 20- én 21-inch groot lichtmetaal dat we kennen van de Hellcats en een gemoderniseerd interieur. De koets van de Charger is behoorlijk uitgebouwd met uit glasvezel vervaardigde wielkastverbreders. De verlaagde Charger-kenmerkende achter de grille verstopte koplampunits zijn vervangen voor moderne led-exemplaren van de Challenger Hellcat en de uitlaatpijpen, afkomstig van de Alfa Romeo Stelvio, zijn zo omgeleid dat ze uit de achterlichtunits steken. De remlichten zelf zijn voorzien van led-techniek. De restomod dient puur als showauto die aandacht moet trekken voor de nieuwe crate-engine.