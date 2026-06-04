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Nieuwe Dodge Charger Daytona Superbird
 
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Dodge lepelt V8 in Superbird-achtige muscle car

Nooit te laat voor spijt

Jan Lemkes
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Dodge hoopte de V8-fans in zijn klantenkring blij te maken met EV’s en zescilinders, maar dat blijkt toch niet zo makkelijk. Daarom brengt ook dit Stellantis-merk de V8 terug, in een ‘muscle car’ die een gigantische achtervleugel krijgt. Dat hebben we eerder gezien.

Dodge was tot niet al te lang geleden de rebel van de Amerikaanse autowereld. Terwijl de ene na de andere concurrent legendarische naampjes op elektrische cross-overs begon te plakken, bleef Dodge vrijwel alles van een immense V8 met meer dan 600 pk voorzien. Tot de nieuwe Charger kwam, want die doet zijn naam eer aan door daadwerkelijk oplaadbaar te zijn. Dodge liet zijn inmiddels twee- én vierdeurs muscle car niet wennen aan elektrificatie, maar maakte van de nieuwe versie in één klap een EV. Later kwam er nog een variant met een Hurricane-zescilinder, maar ook die kan volgens de liefhebbers niet in de schaduw staan van de Challenger die tot 2023 werd geleverd.

Dat van die liefhebbers is nog tot daar aan toe, maar als daarmee ook de klanten wegblijven, is er meer aan de hand. Moederbedrijf Stellantis komt in Noord-Amerika daarom grotendeels terug op eerdere elektrificatie-ambities en gaat weer meer modellen met verbrandingsmotoren leveren. Bovendien zal dat in veel gevallen een Hemi-V8 zijn. In de Ram 1500 keerde die al terug, maar Dodge krijgt ook weer een V8-model.

Die staat in een presentatie nog onder een doek en heeft nog geen naam, maar 'Charger Daytona' lijkt een mogelijkheid. De nieuwkomer lijkt namelijk een tweedeursversie van de Charger met een gigantische achtervleugel, en dat hebben we eerder gezien. In 1969 zat zo’n giga-vleugel ook op de (relatief) gestroomlijnde Dodge Charger Daytona die zou uitmonden in de beroemde Plymouth Roadrunner. De nieuwe V8-Dodge wordt ongetwijfeld een duur topmodel, want concurrent Ford heeft met de Mustang GTD laten zien dat klanten in deze klasse bereid zijn om heel veel te betalen voor hun autogenot.

De Dodge Charger Daytona en Plymouth Superbird hadden rond 1970 ook zo'n giga-vleugel

GLH

Ook de betaalbaardere modellen worden echter niet vergeten bij Dodge. Na het debacle met de Hornet, een Alfa Tonale-kloon die nauwelijks klanten vond, maar wel veel klachten over de kwaliteit opleverde, komt er een nieuwe compacte cross-over. Die krijgt de historisch verantwoorde naam GLH (Goes Like Hell, jawel) en deelt ongetwijfeld veel met de Chrysler Airflow die ook is aangekondigd. Of er ook weer een link met Alfa zal zijn? Dat valt nog te bezien. Enerzijds wil Stellantis de boel qua platformen meer stroomlijnen om kosten te besparen, anderzijds hebben de Tonale en de Hornet laten zien dat zo’n samenwerking bepaald geen garantie is op succes. De nieuwe compacte cross-overs staan ongetwijfeld op hetzelfde platform, maar komen qua design waarschijnlijk wel verder uit elkaar te staan.

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