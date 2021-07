Dodge laat elektrische Charger zien

Het modellengamma van Dodge is behoorlijk archaïsch. In de Verenigde Staten verkoopt het merk de Charger, Challenger, Durango, Journey en Grand Caravan. Dat Dodge heer en meester is in het uitwringen van oude modellen, bewijst het al jaren. De Durango stamt uit 2010 en is daarmee ondanks z'n leeftijd van 11 jaar oud het jongste model van Dodge. Eerlijk is eerlijk: de huidige Challenger verscheen in 2011 op het podium, maar die auto deelt z'n techniek gewoon met z'n in 2006 gepresenteerde voorganger. De Charger is net als de Challenger gebaseerd op een stokoud platform en dat geldt ook voor de alleen nog uit voorraad leverbare Journey en Grand Caravan. Die laatste werd hier tot 2016 nog als Lancia Voyager en daarvoor als Chrysler geleverd. Er is vernieuwing op komst en daar hoort direct een elektrische aandrijflijn bij.

"If a charger can make a Charger quicker, we are in," - luiden de ietwat geforceerde woorden van Dodge-CEO Tim Kuniskis. Volgens de topman zijn de D0dge-klanten er in ieder geval klaar voor, "[...] zij kopen een ervaring. Niet slechts techniek." In 2024 komt Dodge met z'n eerste elektrische muscle car. "[...] to tear up the streets, not the planet." In een video laat Dodge alvast een schim van die eerste EV zien. Het lijkt er sterk op dat het een vierwielaangedreven extremist wordt waarvan het ontwerp sterk is geïnspireerd op dat van de tweede generatie Charger (1968). Een nieuwe Charger dus, maar niet zoals Dodge-adepten het ooit voor zich hadden gezien. We mikken erop dat Dodge's eerste EV op het STLA Large-platform komt te staan. Dat platform kan overweg met accupakketten met een capaciteit van tot 118 kWh.